Rosales: «En Venezuela tengo familiares y amigos, y siento impotencia de no poder hacer más»

Rosales está siendo especialmente crítico con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El jugador ha denunciado los problemas de su país en las redes sociales desde hace algún tiempo. Siente impotencia por no poder ayudar a sus familiares y amigos que viven en su país, mientras que cree que su ausencia de la selección no está motivada por sus críticas al gobierno.

–Estos días está especialmente sensibilizado y preocupado por los acontecimientos que siguen ocurriendo en su país.

–Sí. claro. Estamos pasando en por una situación muy mala, muy terrible, muy lamentable. Tengo allí familiares y amigos, y siento impotencia de no poder hacer algo más, aunque creo que se puede solucionar. Está en las manos de Dios para que pueda pasar todo esto lo más pronto posible.

–El pueblo se ha echado a la calle y el gobierno no cede, y siguen acumulándose enfrentamientos y también fallecidos...

–Asesinatos de estos hubo no sólo en estos días, sino también antes. Hay muchas familias tristes. Es una situación lamentable de la que, de la mano de Dios, esperamos salir lo antes posible.

–La única salida sería la marcha de Nicolás Maduro y la celebración de nuevas elecciones, ¿no?

–Claro que sí. Hay una separación en Venezuela que no debería existir. Somos un país que tenemos mucho potencial, pero lamentablemente los que gobiernan, que son los que deben liderarlo todo, no lo han hecho correctamente. Y por eso la gente se cansa y quiere un cambio, un cambio pacífico a través de unas elecciones.

–Pero Maduro también llegó al poder a través de unas elecciones teóricamente democráticas...

–Democráticamente dicen ellos, pero las imágenes están claras. Esto es un proceso burocrático, un trámite. Esperemos que no haya más hechos que lamentar.

–Después de ser un habitual en la selección, ahora no lo llaman. ¿Qué ha ocurrido?

–No puedo responder a eso. Yo hago mi trabajo, me entreno. Luego, si me llama la selección, acudo felizmente. En esta ocasión no me tocó estar. Trabajare para volver a representar a mi país.

–¿Esta ausencia puede tener alguna relación con sus críticas al régimen de Nicolás Maduro en las redes sociales?

–No debería. La federación está separada del gobierno, pues... Si hay libertad de expresión, cada uno puede expresar su opinión. Pero creo que no tiene nada que ver. Yo trabajo para estar y, si no es así, trabajaré más duro para volver.