El Málaga ve premiado su tesón (2-0)

Con muy poco el Málaga ha asegurado la permanencia y tampoco ha necesitado mucho este mediodía para asegurar los tres puntos frente al Valencia. A base de tesón y pinceladas de buen juego ha hecho méritos más que sobrados para superar a un Valencia desganado y sin hambre. Pero sería injusto no otorgarle a Míchel el papel que le corresponde, porque algunos jugadores (como Llorente) parecen otros y porque además en general parece que ahora sí hay amor propio.

La cuestión era ver si los jugadores del Málaga habían captado el enésimo mensaje de Míchel sobre la obligación de dar la cara. Esta vez al menos sí se vio más interés y empeño, aunque conviene no obviar el escaso empaque de este Valencia venido a mucho menos y que deambula por la Liga con una desidia impropia de su entidad. En sólo tres minutos una aparición de Recio en posición de extremo desnudó al cuadro levantino y permitió intuir que a poco que las ideas fluyeran entre los locales el partido iba a ser más cómodo de lo previsto.

Durante muchos minutos ambos se movieron al trantrán, al ritmo propio de equipos sin nada en juego, aunque otra cuestión sea hablar de que hayan cumplido el objetivo. La presión arriba del Valencia fue demasiado pobre (no es esa una virtud de Parejo, por ejemplo) y el Málaga encontró demasiadas facilidades, aunque también lo buscó con la presencia de Recio escorado para recibir, no por el centro, o las apariciones de Pablo, al que por ser el teórico segundo punta local no seguían los futbolistas naranjas.

Durante más de media hora el Málaga volvió a ser el habitual, un equipo de balonmano sin referencia en la zona de remate. La circulación de la pelota era a veces desesperante, con toques y más toques en horizontal y también sin superar líneas. Sandro, el teórico 'nueve', se movía más como un medio punta, lo que al menos permitía triangular para encontrar huecos en el bloque defensivo visitante, con la cobertura adelantada. Diego Alves apenas tuvo trabajo -sólo hubo que consignar sendos disparos altos de Sandro y Jony- y el Valencia tampoco intimidó a Kameni.

Fue precisamente a raíz de la única llegada del Valencia, que acabó con el portero local dañado, cuando Míchel llamó a Pablo a la banda para hacer rectificaciones sobre los movimientos del castellonense y también de Recio. Diez minutos más tarde este aparecía por sorpresa solo al segundo palo para rematar un centro de Ontiveros. Es obligado destacar que el marbellí, hasta ese momento inoperante por su tendencia a gustarse más de la cuenta, sirvió la pelota desde donde más le gusta y donde se siente más cómodo, en la izquierda, a pierna cambiada. Y también, por supuesto, que el malagueño volviera a sus orígenes, con ambición.

El Málaga veía premiado su tesón, y el Valencia, su apatía. Pero además el equipo local olió la sangre en el rival... Sandro amplió la ventaja en un potente disparo desde la frontal que desvió Mangala (fue en un rechace en un tiro libre que dejó noqueado a Garay) e incluso firmó una arrancada excepcional que no culminó por agotamiento.

La baja de Garay fue resuelta por Voro con una reestructuración que conllevó con la entrada de Orellana un retraso en las posiciones de Enzo Pérez (que pasó a ser central junto a Mangala) y Parejo (en la medular). Apenas tuvo repercusión en la segunda parte porque el Málaga ya estaba sobrado de confianza. Esta convicción se reflejó en Llorente, al que Míchel ha recuperado. El madrileño cuajó una gran actuación con una correcta interpretación del juego en su zona y fuera de ella.

El Valencia movió mucho la pelota tras el descanso, pero el Málaga dio siempre sensación de equipo compacto y equilibrado. Recio y Pablo trabajaron a destajo junto a Camacho y todos se pusieron el mono de trabajo. El Valencia nunca pisó el acelerador, algo que sí hizo Sandro cada vez que recibía la pelota después de tirar un desmarque. El canario trajo en jaque a todos los defensas visitantes con su capacidad para meter el cuerpo y girarse. Así se fabricó la única ocasión blanquiazul en este periodo, en la que Diego Alves taponó el disparo con las piernas.

Al Málaga no le hizo falta mucho más para quedarse con los puntos. El Valencia apretó tan poco que hubo fases en que los blanquiazules pudieron circular la pelota a su antojo estre olés del público sin que se apreciara el más mínimo orgullo entre los de Voro. Aun así, al final Santi Mina y Mangala pudieron reducir la desventaja. Habría sido a todas luces injusto porque sólo hizo méritos el conjunto de Míchel. Y muchos.