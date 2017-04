Málaga-Valencia: Algo más que el prestigio en juego

La espectacular reacción del Málaga semanas atrás quedó frenada en Riazor, si bien sus triunfos en Gijón y más brillantemente contra el Barcelona fueron suficientes para alejarse aún más de la zona baja. El equipo de Míchel, después de asimilar los conceptos del nuevo preparador, cambió el rumbo de los acontecimientos cuando estaba en plena dinámica negativa, pero otra vez volvió a mostrar su peor cara en el anterior encuentro a domicilio. Con once puntos de ventaja con el descenso, el cuadro blanquiazul se juega hoy ante el Valencia (a partir de las 13.00 horas) su prestigio de equipo siempre aspirante a la zona media-alta de la clasificación y también los tres puntos que casi dejarían sentenciada la permanencia (esta semana tampoco sería matemática, aunque pierda esta tarde el Sporting en el campo de Osasuna), que pasó a ser hace ya algunos meses contrapronóstico otra vez en el único objetivo para esta temporada.

Míchel y los futbolistas han asegurado durante la semana que han tomado nota del fiasco de La Coruña, que llegó sólo unos días después del estelar encuentro frente al Barcelona, lo que convierte el envite de hoy en un compromiso atractivo y seguramente equilibrado de dos equipos que están rindiendo muy por debajo de las expectativas en una campaña en la que apuntaban mucho más alto. Luchan, sin embargo, por los mismos objetivos, que ahora se centran en buscar la mejor posición posible en la tabla (también ponen en juego dinero de la partida de la televisión, que varía dependiendo de la clasificación de los últimos años), si bien el Málaga deberá cerrar todavía la salvación, ya que ahora todavía es virtual.

Regreso Ricca, otra vez disponible El defensa uruguayo Ricca está de nuevo disponible para Míchel, que lo colocará en el once inicial si mantiene la fórmula de juego de los últimos encuentros. El lateral y central malaguista se perdió el encuentro de Riazor por sanción y hoy puede jugar ya contra el Valencia.

El técnico malaguista sigue presentando novedades cada semana, al menos en la convocatoria. Aunque es previsible que también haya cambios en el once inicial, al margen del obligado de Mikel (está fuera de la lista para el choque). La primera duda se centra en el sistema de juego: ¿mantendrá la fórmula de tres centrales? Jugó de esta forma y con éxito contra el Barcelona, pero no dio los mismos resultados en Riazor ni tampoco dos semanas antes contra el Atlético. Ahora deberá decidir qué hace con el ‘dibujo’ del equipo para un partido muy distinto a los anteriores, mientras que tampoco está claro el once. Apostará, con toda probabilidad, por la mayor parte del bloque de Riazor, pero comentó en su momento que las variaciones llegarán cada semana.

La recuperación del Valencia en la última fase del campeonato juega en contra de un Málaga que quiere repetir las buenas sensaciones del choque ante los azulgrana o frente al Sporting, pese a que este fuera menos brillante. Los jugadores y el técnico, además, quieren satisfacer de la mejor manera posible a los aficionados en los últimos encuentros en casa, que serán todos estelares (además del choque de hoy, La Rosaleda la visitarán también el Sevilla, el Celta y el Real Madrid). El conjunto de Voro, de esta forma, llega a Málaga con algunas dudas en su alineación y con una trayectoria ascendente, con diez puntos sumados de los últimos doce.