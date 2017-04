Recio: «Mi trabajo se ha visto recompensado con el gol»

Recio volvió a dar la cara por el Málaga. Y lo hizo con el primer gol del encuentro, en el minuto 36. Un gol que le llega después de dos años sin marcar, concretamente desde abril de 2015 ante la Real Sociedad. Ni él mismo se lo esperaba: “Mi hjo tiene 22 meses y todavía no había podido dedicarle ningún gol. Ha pasado mucho tiempo... Yo no soy un jugador de muchos goles pero cuando el trabajo se ve recompensado así es muy satisfactorio... sobre todo por poder dedicárselo a mi hijo, a mi mujer, mis padres...”, argumenta el malagueño. El alivio tras una campaña complicada especialmente para el centrocampista, podía verse en su cara tras el encuentro. “Después de un año duro en lo personal por el tema de la lesión, es muy importante poder verles a ellos contentos”, se sincera.

Y no sólo el alivio en lo personal, sino para el equipo, que con un total de dos goles en a favor en su cuenta personal, consguió sumar tres puntos más y alejarse así del descenso. “El partido de hoy era importante depués de la mala imagen que dimos en La Coruña. Era muy imporante para recuperar sensaciones”, explica Recio. “El equipo ha sufrido mucho este año y también la afición y creo que lo mínimo que deberíamos hacer es disfrutar de estos últimos cinco partidos, pero con ambición, carácter y con ganas. Nos lo merecemos por nosotros, por nuestras familias, que han sufrido mucho y por la afición”, comenta el malagueño, al que no le faltaron palabras de agradecimiento, además, después del apoyo de más de 23.000 malaguistas en Martiricos: “El hacer de La Rosaleda un fortín es muy importante, es un factor que nos ha dado mucho en años anteriores y el ser fuerte defensivamente, y el tener carácter para dejr la portería a cero es muy importante”.

El otro 50 por ciento de su gol fue obra de la asistencia de su compañero Ontiveros, que volvió a la convocatoria ante el Valencia y también a la titularidad. Así recuerda el momento del pase: “Me cambié de banda porque Jony estaba en la otra y me dijo que me cambiara, recorté y saqué el centro para Recio”. Además, sobre su valoración personal, explica: “Por mi parte, he intentado aprovechar la oportunidad que me a dado el míster, y creo que así ha sido. Estaba entrenando a tope, pero la verdad es que no esperaba salir como titular. Estoy muy contento ahora”. Satisfecho en lo personal y en lo colectivo, Ontiveros también asegura que el equipo respira con más tranquilidad. “Hemos pasado tiempos difíciles pero ahora que tenemos la permanencia casi hecha, vemos al equipo asentado en Primera”, comenta.