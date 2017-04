El Málaga que queremos

Ante el Valencia vimos al Málaga que queremos. Míchel, el jeque y los aficionados. Fue un Málaga ambicioso, entregado, con ideas y, sobre todo, con un muy buen asentamiento en el campo. Encima con un referente, con un ídolo, que en este momento y en este lugar es Sandro.

El Valencia fue un equipo menor ante este Málaga que Míchel comienza a dibujar. De entrada, una clara apuesta por los extremos, con Jony y Ontiveros, la referencia de Sandro, un centro del campo anclado con Camacho y Recio, y una zaga en la que el nuevo entrenador ha rehabilitado a Llorente, que comienza a ser el de la temporada pasada. Pena de tiempo perdido con Romero, impuesto por jugadores que hoy no van ni convocados, que no buscaban lo mejor para el equipo, sino para ellos. Ya es hora de que algunos comiencen a comprender que en La Rosaleda no tienen un puesto vitalicio, porque la edad no perdona, y menos en el fútbol.

Los goles de Recio y Sandro dieron justicia a lo que se veía en el terreno de juego. El primer tiempo del Málaga fue excelente. Extraña que este mismo equipo diera tan ridícula imagen en La Coruña. Míchel parece que puso las cosas sobre la mesa. El problema del Málaga ha sido ese esta temporada, que durante muchas semanas ni en las oficinas ni en el vestuario nadie puso las cosas claras y pegó un puñetazo encima de la mesa. Lástima, porque este equipo, como refería Rosales, no es para luchar por no descender, y en cuanto ha habido algo de lógica se ha notado y demostrado.

Los tres puntos ante el Valencia certifican la permanencia. Ahora hay que pensar en la campaña que viene, y lo ideal sería hacer ya un esfuerzo por quedarnos con Sandro. Necesitamos un líder, una referencia, un icono, y el canario tiene todas las bendiciones para serlo. Fue una victoria reconfortante para una afición que ha pasado una Liga muy dura, excesivamente dura. Con Míchel al frente creo que hay base para un futuro mucho mejor, siempre y cuando los de siempre no quieran seguir manejando esto a su antojo...