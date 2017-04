Míchel: «No vamos a ser jueces de la Liga, sólo de nuestra posición en la tabla»

Míchel tiene muy claro cuál será el papel del Málaga en los últimos encuentros, en los que deberá medirse a equipos que ponen mucho en juego, como es el caso de mañana en Granada o el último compromiso del campeonato contra el Real Madrid en La Rosaleda (podría jugarse la Liga el equipo blanco en ese partido). “Antes había una sensación de miedo, pero ahora que estamos contentos y el equipo está jugando bien, hay que buscar el término medio tras una temporada gris, templada. A ver si pensamos en cosas que no nos pertenecen. No podemos distraernos, no vamos a ser jueces de la Liga, sólo de nuestra posición en la tabla, que bastante tenemos”, ha señalado.

Para el técnico, el choque de mañana debe afrontarlo su equipo con la mente puesta en desarrollar un juego similar al de los últimos encuentros en casa, sin pensar excesivamente en el contrincante. “Tenemos el máximo respeto, pero no debemos mirar al rival, sino lo que nosotros queremos desarrollar. Vamos a jugar contra un equipo con máximas necesidades que va a buscar soluciones a su futuro. Pero nosotros estamos al margen de eso. Queremos mostrarnos fuera como en casa y dar muestras de lo que puede hacer el equipo. Para ser mejores tenemos que hacer lo mismo que en casa”, ha recalcado.

También cree que el equipo ha ido a más, lo que le está permitiendo crecer poco a poco: “Hemos mejorado, los jugadores han mejorado en el plano defensivo. Ha habido algún caso muy llamativo como Llorente y Luis Hernandez, y el centro del campo es más agresivo”. Y ha insistido en que mantendrá sus novedades de las últimas semanas con las rotaciones: “Vamos a seguir haciendo cambios. Estamos utilizando a todos los jugadores. Están ahí y los utilizaremos”.

El técnico ha hecho especial hincapié en que quiere que el Málaga no sufra los actuales altibajos que le impiden progresar. “Por encima de todo quiero que mi equipo sea regular, no podemos estar subiendo y bajando. Queremos ser estables y lo conseguiremos si nos acercamos más al juego que hicimos contra el Valencia o el Barcelona. Los equipos regulares son los que están arriba”, ha destacado.

Respecto al rival, Míchel sabe que va a encontrar a un equipo desesperado que intenta explotar sus últimas opciones para reengancharse a una salvación que ya tiene muy lejana. “Es duro para el Granada, para el club y los jugadores, con los cambios también de entrenador. Todas las ideas son buenas si influyen en los jugadores. Hasta que no sea matemático van a dar todo de sí. Y eso hay que respetarlo”, ha afirmado.