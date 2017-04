Peñaranda: si te he visto...

Peñaranda ya es historia en lo que respecta al Málaga. Pero no sólo esta temporada, sino también se antoja que la próxima, en la que teóricamente también estaría prestado. Su marcha al Mundial sub-20 culmina una cesión desastrosa después de que el joven medio punta venezolano no haya aportado lo más mínino en la fase crucial de la Liga e incluso ofreciera una imagen preocupante en la recta final del partido en casa frente al Barcelona, cuando a priori salió de refresco.

Con la llegada de Peñaranda, el Málaga trató de blindarse ante el cantado adiós de Sandro, cuya baja cláusula de rescisión va a impedir que el canario continúe en el conjunto blanquiazul. De ahí que el acuerdo fuera por temporada y media. No obstante, a día de hoy el joven venezolano, que ya en su presentación aseguró que él realmente se consideraba extremo (aunque se le fichó para reforzar la delantera), no entra en los planes de Míchel. Por eso, como apuntaba la semana pasada este periódico, todo parece indicar que se repetirá la historia de Luis Alberto, que regresó a la disciplina del Liverpool después de que el propio futbolista pidiese renunciar a la segunda temporada pactada.

Torres vuelve con el grupo, mientras que Rosales será baja para mañana en Granada A. GÓNGORA. La principal novedad en el entrenamiento del Málaga de ayer estuvo centrada en la presencia del ya recuperado Torres con el grupo, aunque no llegó a completar la sesión. El central y lateral, si finalmente está en condiciones, podría tomar parte en el choque de mañana en Granada (Nuevo Los Cármenes, a partir de las 20.30 horas) en sustitución del lesionado Rosales, que será sometido en la jornada de hoy a pruebas médicas para descartar una lesión muscular en el recto anterior del abdomen, según anunció el club tras el partido contra el Valencia el sábado. Sin apenas tiempo para descansar, el Málaga tendrá esta mañana su última oportunidad para preparar el choque de mañana en tierras granadinas. Este encuentro, que se perfilaba como determinante para los dos equipos, ha perdido gran parte de su trascendencia debido a que el conjunto blanquiazul ya tiene casi amarrada la permanencia y el cuadro de la ciudad nazarí sigue sin reaccionar y sus opciones de salir la zona baja de la tabla son cada día más escasas. Es previsible, asimismo, que Míchel siga haciendo cambios y pruebas en este encuentro, aunque con la mente puesta en buscar un nuevo triunfo que mejore su clasificación. Deberá encontrar, al menos, un recambio para Rosales, que puede ser Torres, al margen de las novedades que presente en esta ocasión.

Que Peñaranda iba a acudir al Mundial sub-20 estaba claro desde que Venezuela logró la clasificación en el Sudamericano celebrado en febrero tras acabar tercera detrás de Uruguay y la anfitriona, Ecuador. El seleccionador de esta categoría es el mismo que el de la absoluta, Rafael Dudamel, así que el futbolista cedido al Málaga era uno de los mejores refuerzos para la cita que comenzará el 20 de mayo en Corea del Sur. El equipo ‘vinotinto’ está encuadrado en un grupo con Alemania, Vanuatu y México.

El caso de Míchel en 1981

En el Málaga aseguran que han permitido marchar a su jugador al Mundial sub-20, aunque en estas cuestiones la FIFA siempre da la razón a las federaciones, y no a los clubes. Otra cuestión es que Venezuela hubiera consentido no convocarlo, aunque tratándose de un Mundial habría sido improbable. No ocurre como antes; por ejemplo, en 1981, precisamente con el hoy técnico blanquiazul, Míchel. Entonces, el Real Madrid decidió proteger a una de sus estrellas de la cantera y no le permitió participar en Australia en el Mundial juvenil en el que España fue subcampeona.

La pregunta es obvia ante su ausencia en los últimos seis partidos de Liga: ¿y si hubiera sido necesario su concurso? Entonces habría supuesto una baja muy importante. Por fortuna para el Málaga no va a ser así. Primero, porque el equipo ha logrado el objetivo menor de lograr la permanencia gracias a tres victorias en cuatro encuentros. Ysegundo, porque Peñaranda ha pasado durante estos meses con más pena que gloria. Los pitos recibidos por el medio punta ante el Barcelona debido a su falta de fondo físico después de haber salido en el minuto 67 reflejan la decepción de los aficionados.

Sólo ha participado en tres de los quince partidos desde que llegó con un pobre balance de 171 minutos

El bagaje de Peñaranda en el Málaga se reduce a esos 23 minutos, otros 69 al sustituir al lesionado Sandro ante la Real en casa y 79 como titular frente al Real Madrid. En los doce partidos restantes sólo estuvo dos veces en el banquillo (en otras dos fue el descartado de la preconvocatoria), lo que constata que su cesión ha sido un fiasco cuando la dirección deportiva tenía muchas esperanzas en él.