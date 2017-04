Torres se queda fuera de la lista y Míchel cita al canterano Luis

Míchel se ha quedado definitivamente sin lateral derecho, ya que al final no ha entrado Torres en la convocatoria. El madrileño se ha entrenado con cierta normalidad en las dos dos últimas jornadas (ayer no acabó la sesión), pero las molestias no han remitido por completo y no podrá tomar parte en el choque de mañana en Granada, a partir de las 20.30 horas. Por contra, el entrenador del Málaga ha citado al canterano Luis Muñoz, que podría hacer las funciones de lateral derecho.

Asimismo, tambien ha vuelto a la convocatoria Duda, mientras que se han quedado fuera en relación al choque contra el Valencia el lesionado Rosales, que sigue con molestias musculares en el abdomen, y José Rodríguez, que no está teniendo participación en los últimos encuentros.

De esta forma, los dieciocho componentes de la lista son los siguientes: Kameni, Demichlis, Llorente, Camacho, Juan Carlos, Charles, Chory Castro, Boycko, Recio, Ricca, Duda, Sandro, Keko, Jony, luis Hernandez, Luis Muñoz, Pablo y Ontiveros.