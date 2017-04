El Málaga quiere seguir la escalada

El Málaga se juega mucho más de lo que parece en los cinco encuentros que le quedan del campeonato, empezando por el de esta tarde en Granada. Primero necesita confirmar de una forma matemática la permanencia, algo que está muy próximo, mientras que también está inmerso en un proceso de reactivación deportiva con la llegada de Míchel al banquillo, algo fundamental para adaptar el equipo a las ideas del nuevo técnico y también para tomar una decisión sobre determinados jugadores cara a la próxima temporada. En este periodo que queda del campeonato se concretará gran parte de la planificación de la plantilla.

De ahí que el Málaga no esté pendiente hoy exclusivamente del Granada, aunque Míchel expresó su máximo respeto al rival, sino de su propio rendimiento. El objetivo se centra en trasladar el juego ofrecido en casa a los partidos a domicilio, algo que el conjunto blanquiazul no ha conseguido todavía esta temporada más allá del providencial triunfo en el campo del Sporting. El equipo malagueño sufre demasiado a domicilio, algo que no ocurre en casa. De ahí que el plan para esta tarde se centre en encontrar la fórmula para seguir mejorando el juego, pese a que enfrente habrá un contrincante que afrontará el choque como su última oportunidad para engancharse a la permanencia, algo que tiene ya muy complicado.

El técnico madrileño ya ha cambiado varias veces el sistema de juego, y ha confesado que seguirá haciéndolo si la situación lo requiere. Continúa realizando rotaciones para observar a los futbolistas (ya han jugado todos, menos el portero Boyko y los lesionados Kuzmanovic y Koné). Y otro de los canteranos habituales, el defensa Luis Muñoz, tendrá hoy una nueva oportunidad, ya que el preparador aseguró que estará en el once titular en el lugar del lesionado Rosales (Torres tampoco está completamente restablecido de sus problemas físicos y se quedó fuera de la lista).

Habrá más cambios en el once, según aseguró el propio técnico, aunque es previsible que se mantenga la base del equipo que venció al Valencia. Las dudas se centrarán una vez más en algunas plazas de ataque o en los extremos. Es poco probable que haya variaciones en el Nuevo Los Cármenes entre los futbolistas más defensivos del conjunto, incluyendo a los medios centro. Míchel, con toda probabilidad, aportará más novedades, aunque pretende que el equipo mantenga el tono para seguir con la escalada en la clasificación, algo que también aportará más ingresos al club por los derechos de televisión.

El Málaga no estará solo, sino que habrá una representación de sus aficionados en el estadio granadino en este compromiso entresemana. El conjunto de Martiricos disputará dos derbis regionales seguidos, ya que hoy juega en Granada y el lunes se medirá al Sevilla en La Rosaleda en otro encuentro fundamental para el rival, que lucha con el Atlético por la tercera plaza (da acceso a la Champions sin disputar una eliminatoria previa).

Enfrente tendrá el Málaga un equipo en plena dinámica negativa, a siete puntos de los puestos de permanencia y con cambios internos constantes que están debilitando todavía más un bloque venido a menos y que es uno de los principales candidatos al descenso a Segunda.

Sandro, en plena racha

El delantero Sandro sigue siendo providencial para el Málaga esta temporada. Además de sumar ya 10 goles en la Liga, cabe destacar que sus tantos han sido claves en los tres triunfos con Míchel en el banquillo, contra el Sporting, el Barcelona y el Valencia. El canario está en plena racha.

Desplazamiento de más de 400 malaguistas

Más de 400 aficionados malaguistas tienen previsto desplazarse hoy al Nuevo Los Cármenes para acompañar al conjunto blanquiazul. Todos ellos estarán en la zona destinada a los seguidores visitantes, aunque habrá otros que viajen de forma individual.

Reencuentro con Ochoa

El portero mexicano Ochoa se reencontrará hoy con sus antiguos compañeros del Málaga, desde donde llegó al Granada al comienzo de esta temporada. El guardameta dispuso de menos oportunidades de las previstas en el conjunto blanquiazul.