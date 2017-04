Míchel: «Es una pena que acabe la temporada; el equipo se encuentra muy bien»

El entrenador del Málaga, Míchel, se mostró muy satisfecho por la evolución mostrada por su equipo en los últimos encuentros (con cuatro victorias y el único lunar de la derrota en Riazor frente al Deportivo) y fue muy sincero en sus manifestaciones en la sala de prensa del Nuevo Los Cármenes de Granada. «Cuando vinimos, la situación era algo complicada. No sé si los temores afectaron al resto de la gente, pero no nos lo podíamos permitir. El equipo se encuentra muy bien ahora, tomando un buen vuelo, pero tenemos que refrendar ese trabajo de grupo», recalcó.

Míchel destacó especialmente en su intervención la buena evolución y el trabajo de grupo, pero también a algunos aspectos determinantes en esa mejoría. «Estamos muy contentos, es una pena que se acabe la temporada porque el trabajo y el nivel del grupo es muy bueno. Teníamos una situación con Llorente castigado y buscamos hacer menos esfuerzo para tratar de tener una mayor seguridad defensiva. No es importante el sistema, sino el juego. Tal como estaba, buscamos ocupar más campo y llegar más por fuera».

Inevitablemente se le preguntó al técnico del Málaga, ex jugador del Real Madrid sobre una última jornada en la que previsiblemente se pueda jugar el título liguero. Cabe recordar que el conjunto blanco visita La Rosaleda en el cierre de la Liga. El madrileño tiró de ironía:«Prefiero hacerle el pasillo a mi equipo que hacerle la puñeta, pero espero que para entonces esté todo hecho».

También se refirió Míchel a la delicada situación por la que atraviesa el Granada y sus comentarios al respecto fueron: «Es muy difícil jugar con esta tensión, pasar por estas circunstancias. Son chicos en un clima de tensión enorme y en esas circunstancias es muy difícil rendir así».

Sandro: «Con Míchel tenemos otra mentalidad diferente; tenemos que seguir, ya que el lunes tenemos el derbi»

Por su parte, el entrenador británico del Granada, Tony Adams, habló ante los medios después de la tercera derrota desde que asumiera las riendas del conjunto rojiblanco. Afirmó que sus jugadores «lo intentan», pero que tienen «deficiencias técnicas» y que en este choque se vieron más que en otros. «En los primeros minutos estuvimos bien, pero luego perdimos la confianza. Hay jugadores con poca experiencia y es difícil encontrar motivación por estar bajos de moral», explicó en rueda de prensa, antes de añadir: «La segunda mitad se decidió porque Sandro, que es un gran jugador, marcó. El Málaga mereció la victoria».

Luis: «El nivel es ascendente y estamos dando lo mejor de nosotros»

Los medios incidieron en esas declaraciones aludiendo a la «deficiencia técnica de algunos de sus jugadores» y Adams amplió su argumentación: «Los jugadores son buena gente. Lo están intentando ,pero tienen deficiencias técnicas que hoy se han visto más que en partidos anteriores. Va a ser muy difícil la salvación del equipo. Mi trabajo es hacer que se siga luchando hasta el final porque la afición lo merece. Me preocupa todo. Nunca he estado en esta situación como jugador y no pienso lo que puedo ser para ellos, algo difícil».