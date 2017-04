Sandro acapara miradas en el mercado

Sandro se ha convertido (Messi mediante) en el futbolista de moda de la Liga. Su espectacular momento de forma ha provocado que acapare miradas en el mercado, hasta el punto de que los conocedores de los entresijos del mundillo del fútbol insisten en que ha comenzado la puja por él. El problema para el Málaga es sobradamente conocido: su cláusula de salida es demasiado baja, seis millones de euros.

Únicamente dos jugadores españoles llevan más goles que Sandro a falta de cuatro jornadas para el cierre del campeonato, el céltico Iago Aspas (con 16) y el incombustible Aduriz (con 14). Pero no sólo cuentan sus doce tantos. Casi la mitad, cinco, los ha conseguido gracias a disparos fuera del área, una faceta en la que sólo lo supera Messi, con 7, según apuntó el martes el periodista Pedro Martín (@pedritonumeros) en la Cadena Cope. A su altura se encuentra otra de las estrellas mundiales, Griezmann.

Una cláusula de seis millones y una opción unilateral de cuatro Como SUR apuntó el 20 de enero, el contrato de Sandro tiene una cláusula de rescisión de seis millones, pero también incluye una opción unilateral a la que podría aferrarse el jugador para abandonar el Málaga por dos menos; es decir, por cuatro. Sin embargo, esta posibilidad está totalmente descartada por parte del delantero y también de su representante, Ginés Carvajal. La relación con el club siempre ha sido excelente y además en el entorno del futbolista están muy agradecidos al trato que han recibido desde el primer día por parte de todos los estamentos del Málaga.

Obviamente para el Málaga no va a ser fácil retener a Sandro con esa cláusula de seis millones de euros. Su entrenador, Míchel, se mostró optimista sobre la continuidad del canario al término del encuentro en Granada. «A Sandro cada vez le hace más tilín quedarse», recalcó el madrileño, que recurre a su capacidad de persuasión para no perder al autor del 30 por ciento de los goles blanquiazules esta temporada en la Liga.

Desde luego, la tarea no resulta fácil porque la cláusula es demasiado baja para lo habitual en el mercado. Conviene recordar que la cifra de seis millones se pactó para convencer al futbolista de que recalara en el Málaga y no aceptara otras ofertas que tenía de Alemania e Inglaterra. Por encima de todo, el canario deseaba tener continuidad para demostrar sus virtudes como delantero y él y su agente, Ginés Carvajal, entendieron que era conveniente inclinarse por un club que le garantizara minutos. Para ello, en La Rosaleda tuvieron que transigir con una cantidad no muy elevada, tal como ocurrió hace año y medio con Amrabat cuando se negoció su fichaje procedente del Galatasaray. El internacional marroquí aceptó rebajar su ficha a cambio de que la cláusula de rescisión le permitiera marcharse en diciembre. Yasí fue: el Watford abonó los ocho millones de euros.

Ficha elevada

En el Málaga nunca han ocultado que en condiciones normales, si Sandro rendía como se esperaba, iba a ser difícil retenerlo. Entre otras razones, porque además su ficha es elevada (en torno a dos millones anuales)y sería poco factible un incremento en el sueldo acorde a las expectativas creadas.

A día de hoy tres clubes de la Premier tienen en su agenda a Sandro, entre ellos el Tottenham, que siempre ha estado al acecho. Respecto a conjuntos de LaLiga, los cuatro de la llamada ‘segunda línea’ del fútbol español también se han fijado en él. SUR ya adelantó en enero que por aquellas fechas el Villarreal tanteó la opción de fichar al canario, pero entonces el propio futbolista y su entorno entendieron que la mejor opción era continuar hasta finales de mayo y ‘engordar’ la cifra de goles para tener más equipos interesados en él. El Atlético de Madrid y el Sevilla también tienen puestos los ojos en él, un delantero que todavía tiene 21 años, y el Valencia, después de la exhibición del pasado sábado, se ha sumado a la puja. Eso sí, Sandro no se descentra y sólo piensa en el derbi del lunes ante el Sevilla.