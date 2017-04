Traducción de lo que exactamente ha querido decir el jeque Al Thani en su tuit sobre el Barcelona y Cataluña

El catedrático de Árabe de la Universidad de Málaga, Juan Ortega, ha analizado esta misma mañana con sus alumnos el tuit del jeque Abdullah Al-Thani en el que alude al Barcelona y habla de “escoria de Cataluña”. En realidad la traducción literal del término empleado es 'espuma', que en el contexto debe interpretarse como 'escoria', 'gentuza' o 'bazofia'.

“Esta mañana, nada más levantarme a las 6.30 de la mañana, he visto Twitter y los comentarios que había sobre lo que había dicho el jeque y rápidamente lo he analizado para exponerlo en clase con mismos alumnos”, ha explicado Ortega a este periódico. Tal como ha comentado con ellos, la traducción del tuit es: “Dios mediante (o con el permiso de Dios), nosotros lucharemos en el campo, pero la espuma de Cataluña no va a percibir el olor de la Liga, y ello por las mentiras que han dicho del entrenador Míchel”.

Ortega ha hecho hincapié en el término 'espuma'. “Siempre se habla de la espuma como la parte sobrante de la cerveza mientras que esta es la sustancia. También se puede emplear el término 'escoria' porque también es la parte sobrante después de que el hierro se introduzca en un alto horno. De forma más coloquial también puede hablarse de 'gentuza' o 'bazofia'".