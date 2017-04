Miguel Torres: "Estamos por encima de cualquier polémica"

La polémica estaba servida hoy en el 'Media Day' organizado por el Málaga en las instalaciones de la marca Selected, que viste al club. En esta, Miguel Torres, Juan Carlos y Luis Hernández han hablado sobre la cuestión que ha copado los medios nacionales alrededor del jeque Al-Thani. "Yo no puedo evitar los intercambios de mensajes por Twitter, creo que es una herramienta que puede crear mucha polémica si no se hace un uso correcto. Yo tengo pasado en el Madrid, le deseo lo mejor al club que me ha hecho crecer como futbolista y persona, pero yo ya gané al Madrid cuando estaba en Getafe y, si se me da la posibilidad con el Málaga, intentaré hacerlolo mejor posible", explica Miguel Torres. Además, reitera que el equipo hará lo posible por ganar en lo que queda de Liga. "Lo mejor que podemos hacer es ganar lo últimos cuatro partidos e intentar que se nos respete, porque somos profesionales y estamos por encima de cualquier polémica o beneficio que pueda tener gente externa al club. Somos profesionales, deseo y espero que en estas cuatro jornadas se hable de lo bien que hacemos nuestro trabajo y no de especulaciones, creo que perjudica mucho más que beneficia este tema al mundo del fútbol en general", destaca.

El central madrileño ha sido contundente en sus palabras y explica que su mentalidad está lejos de aquellos que cuestionan la decisión con la que saltan al terreno de juego. "La gente que lo ponga en duda es que tiene dudas sobre el sentimiento del fútbol, nosotros somos profesionales, sabemos lo que requiere un partido en esas condiciones, pero por la mentalidad que tenemos nosotros y el entrenador, no entra en nuestra cabeza otra cosa que no sea ganar ese partido y cualquier otro. Nosotros no somos jueces de quien gane la Liga, ganará el más regular durante el año, no el que haya conseguido una victoria concreta", sentencia. Y añade: "Hemos tenido una temporada movida de entrenadores y cambios, lo que tenemos claro es que no queremos que se nos mezcle con lo que pueda pasar en la última jornada de Liga".

De la misma forma ha explicado su versión sobre la polémica Juan Carlos: "A mí me preocupa poco la polémica. Como dice Miguel, somos profesionales y no estamos para tonterías. Nos hemos criado en la 'casa blanca' y sí que nos gustaría que ganara la liga el Madrid, pero nosotros vamos a ir a ganar el último partido, y el que dude de nosotros... Dudará el que le interese". Además, ha aprovechado para lanzar un mensaje cara a su posible renovación: "Estoy con ganas de quedarme aquí, espero que antes de que acabe la Liga pueda cerrar mi renovación, lo que tenga que venir vendrá, pero ganas no me faltan de quedarme".

Por su parte, Luis Hernández ha seguido la línea de sus compañeros y no ha querido hacer más hincapié en lo ajeno a lo deportivo. "No estamos para otra cosa que no sea el Sevilla y los siguientes partidos. Queremos cerrar la temporada lo mejor posible y creo que todo lo extrafutbolístico está de más; en nuestra cabeza sólo está el Sevilla ahora", explica. Y añade: "Bastante complicada ha sido para nosotros la temporada como para entrar en estas cosas, y ahora que estamos en una línea ascendente, nosotrosnos preocupamos en entrenarnos bien y hacer nuestros partidos".