El jeque sigue con sus críticas a los medios catalanes y dice que hicieron lo mismo al PSG

El jeque Abdullah Al-Thani insistió en sus críticas a los medios catalanes en varias entrevistas sobre este asunto que publicaron ayer varios medios árabes palabras que él mismo se encargó de divulgar en las redes sociales. Primero calificó de «escoria» a la prensa de esta comunidad, mientras ayer llegó más lejos en sus declaraciones a ‘al-sharq.com’ al comentar que lo sucedido fue «una estupidez» y añadir que «ya ejercieron la misma presión y juego sucio al PSG», equipo francés al que eliminó el Barça tras remontar un 4-1 en contra.

Está convencido de que en tierras catalanas «han dañado la reputación del Málaga» y han atacado a Míchel «buscando cualquier método a su alcance». El jeque Al-Thani quiso insistir en la integridad de todos los trabajadores del club de Martiricos y agregó que no lo van a callar cuando intenta defender a sus empleados. Aseguró que no tiene miedo al Barcelona ni a los periodistas de esta ciudad y fue contundente a la hora de dejar claro que el Málaga no hará ningún amaño en el último partido: «No vamos a dejarnos perder para entregar la Liga al Madrid».

Asimismo, ayer también se pronunció sobre este asunto el presidente de la Liga, Javier Tebas, que pidió al jeque una rectificación: «El tuit del presidente del Málaga no es respetuoso con Cataluña. Espero que lo corrija y pida disculpas. Habrá que estudiar esa expresión no correcta. El tuit no es un modelo de ejemplo». Y también habló de la relación de Míchel con el Madrid cara al choque que cierra el campeonato: «Opino lo mismo que de Marcelino el año pasado. Siempre hay que poner el contexto. Leyendo un poco parece que lo dice en un tono jocoso. De Míchel no se va a discutir su madridismo, pero es un profesional. Si quiere ser entrenador se enfrentará al Madrid muchas veces, porque entrenar al Madrid es muy complicado. No creo que se juegue su prestigio e irá a ganar».