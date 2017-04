Confianza en Sandro, pero no al cien por cien

Míchel fue cuestionado esta mañana por la posibilidad de que Sandro acabe renovando en el Málaga, como ya ha informado SUR esta semana. El técnico se mostró esperanzado, pero no tiene una total seguridad, por eso dejó claro que el club sigue buscando refuerzos.

"Estamos buscando un delantero. Tenemos la confianza de que Sandro renueve, pero no la certeza. Así que tenemos que buscar alternativas. Al margen de lo que pase, necesitamos algo más y Arnau no descansa en ese terreno. Tiene bien enfocadas las cosas. Depende de la clasificación y de las salidas, lo que permitirá tener más dinero para el año que viene", afirmó.

También en lo referente a la planificación, también reconoció que hay situaciones que no dependen del club al tratarse de jugadores cedidos, como en el caso de Llorente, que podría continuar una temporada más. "Hay que poner de acuerdo a todas las partes. Los jugadores están centrados en el Málaga, lo que quiere decir que ha cambiado la perspectiva del equipo. Es importante que tengamos una buena base".

Eso sí, Míchel no entró en valoraciones sobre los jugadores que acaban contrato, pues no quiere que sus palabras se puedan sacar de contexto. "Charles acaba contrato y sobre esos asuntos no valoro. El club puede estar en conversaciones con ellos y prefiero no comentar nada, para que no se malinterprete. Peñaranda está acabando su recuperación, pero va a participar en algunos partidos con su selección, y lo queremos devolver en las mejores condiciones posibles porque este es su club", finalizó.