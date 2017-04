Míchel: “Jugar contra el Sevilla siempre motiva”

El entrenador del Málaga, José Miguel González ‘Míchel’ , analizó este mediodía el derbi de mañana ante el Sevilla (21.00 horas) y reconoció que, pese a la dificultad del rival, el partido llega en un buen momento para su equipo después de los últimos resultados.

El técnico reconoció que no estaba al tanto de la rivalidad con el cuadro hispalense, del que destacó su capacidad para competir. “No Lo sabía pero ya me lo han comentado. Jugamos ante un Sevilla que es uno de los grandes del fútbol español y eso siempre motiva. Estamos en un buen momento y queremos seguir con la racha, aunque estamos en la zona media, queremos seguir más arriba. El partido nos llega en un buen momento y ante un rival que siempre llama la atención. Es un rival duro, competitivo y al que no es fácil dominar. Sus jugadores tienen gran energía y corazón. No es un equipo que podamos pensar que está en horas bajas. Hasta hace poco luchaba por la Liga. Si nos tuviésemos que motivar, tener delante al Sevilla es una gran motivación”, dijo.

Respecto a los cambios que ha realizado en la convocatoria y a la alineación de mañana, Míchel dejó entrever que Luis Muñoz volverá a repetir en el lateral derecho. “Luis estuvo muy bien el otro día en Granada. Jugó con normalidad y el que juega bien debe tener continuidad. Es muy posible que siga jugando en esa posición. Charles se queda fuera por decisión técnica. Santos está trabajando bien y queremos que todos sigan enganchados. Cualquier jugador, como Duda o Demichelis que también estuvieron en Granada, todos participan, están cercan”, explicó.

Cuestionado de nuevo por la rivalidad entre el Madrid y el Barcelona y toda la polémica surgida en los últimos días, Míchel no quiso entrar al trapo. “Siento decepcionarte, pero quiero hablar del Málaga-Sevilla”, dijo serio.

El jugador madrileño destacó que los jugadores están muy metidos en la dinámica de ganar partidos, porque saben que de lo que hagan en esta final de la Liga dependerá su futuro. “Han atendido muy bien la transmisión de nuestras palabras en los entrenamientos. El año que viene ha empezado ya. Esta serie de partidos también sirve para valorar el futuro y adecentar el presente. Es una pena que se acabe el campeonato, pero hemos puesto unas buenas bases para el futuro”.

Míchel también aclaró que una vez disputado el partido contra el Celta, los jugadores del filial que están con la primera plantilla volverán a la disciplina del Atlético Malagueño. “Nosotros creemos que es fundamental que Muñoz y Ontiveros jueguen con el filial, porque es un objetivo del club y porque es importante que jueguen minutos. Después de la semana del Celta irán con Ruano para preparar la eliminatoria de ascenso a Segunda B”.