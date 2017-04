El Málaga, en busca de otra alegría

Sampaoli dijo ayer que el derbi de esta noche es ‘especial’ para el Málaga, pero también debería serlo para el Sevilla, ya que pretende hacerse con el tercer puesto de la Liga para acceder de una forma directa a la fase de grupos de la Champions. Al técnico argentino le habrán comentado que se trata de un encuentro de rivalidad, por lo que el resultado siempre será una incógnita. Este duelo en La Rosaleda es también trascendental para el cuadro blanquiazul, ya que pretende mejorar su posición en la tabla tras una campaña irregular. Y el público también espera un regalo más en forma de triunfo tanto en este encuentro como en el resto del campeonato, que son dos más.

La dinámica del Málaga ahora es positiva. El cambio de rumbo ha sido espectacular en el último mes, lo que le ha servido para confirmar la permanencia matemática y elevar otra vez su prestigio después de una trayectoria negativa. Una vez cumplido el objetivo básico de la salvación, el equipo pretende ahora premiar a su afición en partidos como el de hoy. Un triunfo ante el Sevilla supondría una gran alegría para su afición después de tantos partidos en casa de sufrimiento. La victoria contra el Barcelona supuso ya un espaldarazo a la moral malaguista cara a un final de campeonato cargado de expectativas.

Míchel ha encontrado el camino del éxito. Después de varias jornadas sin triunfo, el técnico insistió en la motivación de los futbolistas hasta entrar en una racha positiva que comenzó en el choque de Gijón. Este triunfo liberó mentalmente a los futbolistas, que comenzaron desde entonces a ofrecer su mejor versión frente a cualquier rival. El entrenador malaguista, además, ha logrado darle la vuelta a la situación utilizando a casi todos los componentes de la plantilla. Mantiene cada semana las novedades, haciendo cambios en cada partido, incluso de sistema. Así, el grupo se muestra unido y contento.

La Rosaleda Otra gran entrada El estadio La Rosaleda espera esta noche otra gran entrada, algo que ya está siendo habitual en los últimos encuentros. Es previsible que la asistencia se acerque al lleno, con un grupo también de seguidores sevillistas en las gradas.

Para el derbi de hoy también se espera que haya algunas variaciones. Míchel no está obligado a hacer ningún cambio, ya que no tiene sancionados ni tampoco está lesionado ninguno de los once titulares de Granada. ¿Podría repetir el equipo? Según sus propios comentarios semanas atrás, seguramente no. Lo que sí parece claro es que le ofrecerá una nueva oportunidad al canterano Luis en el lateral derecho, en el lugar de Rosales, ya que completó una gran actuación en Los Cármenes en una demarcación nueva para él.

Es previsible, asimismo, que utilice de nuevo al resto de la zaga, los medios centro y el ataque. De esta forma, las dudas vuelven a aparecer en los extremos y quizás también en la fórmula de juego que utilice Míchel. En el caso de apostar por el clásico 4-4-2 o alguna de sus variantes, Juan Carlos y Keko pueden ser los candidatos para los extremos, pero en el anterior partido en casa jugó Ontiveros por la derecha. En alguna de estas plazas podrían llegar las novedades.

Y La Rosaleda espera impaciente este encuentro, pese a que su equipo no se juega entrar en competiciones europeas ni lucha por evitar el descenso, deseosa de sumar una nueva victoria que permita a su público llegar al final del campeonato con mejor sabor de boca. Habrá una gran entrada en Martiricos para seguir un choque, en principio, atractivo.

El Sevilla, por su parte, afronta el partido con la necesidad de ganar para mantener el pulso con el Atlético por la tercera plaza. Los hombres de Sampaoli igualaron a puntos con los atléticos en la pasada jornada, aunque en esta que se cierra hoy el equipo madrileño ganó y obliga a los sevillistas a sumar también los tres puntos para mantener la igualdad.