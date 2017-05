Dely Valdés: «Espero una final sufrida»

El Málaga juvenil ya está en la final de la Copa de Campeones por segundo año consecutivo. Los de Dely Valdés se hicieron con el primero de los pases tras vencer esta mañana, en un partido muy disputado, a la cantera del Celta. “Ha sido una victoria sufrida”, señaló el técnico blanquiazul en unas declaraciones postpartido al club. Además, valoró: “Ha sido un partido donde ha pasado de todo. La primera parte ha sido para olvidarla porque han sido muy superiores a nosotros, nos han superado en todos los sentidos, han salido con muchas ganas”. Sin embargo, el cruce dio un giro a favor de los malagueños en el segundo tiempo. “En la segunda parte el equipo cambió mucho y ya nos metimos en el partido, dominamos en muchas fases del encuentro y nos llevamos la victoria”, señala Dely.

Más allá de mostrar su alegría por este positivo debut en la Copa de Campeones, el entrenador del Málaga se mostró cauto y explicó los detalles metódicos en los que falló el equipo. “Habíamos planificado meter muchos más balones en campo contrario y no lo hacíamos, y cuando lo hacíamos el equipo estaba metido muy atrás y siempre nos ganaban”, comentó, a la vez que destacó la importancia de la primera expulsión del jugador rival para los juveniles malagueños.”En la segunda parte adelantamos las líneas, el equipo jugaba con más profundidad y ya, sobre todo, cuando expulsaron al jugador, pudimos controlar nuestro juego”, señaló.

Una victoria sufrida, como comentaba Dely, pero de la que asegura que sus pupilos se llevarán alguna que otra lección cara al futuro. “Están aprendiendo muchas cosas... Ellos no están acostumbrados a sufrir y al final es lo que los va a enriquecer como futbolistas, porque hoy en día, a nivel profesional, si no trabajas es muy difícil jugar”, destacó. De la final, que se disputará el sábado a las 12.00 horas frente al Real Madrid, el panameño espera que sus jugadores sepan rectificar los errores e intentar salir a ganar. Eso sí, no será fácil. “Hay que tener en cuenta lo que ha sucedido ante el Barcelona y ante el Celta. Dos partidos donde hemos sufrido, hemos trabajado mucho... No espero menos de la final”, concluyó.