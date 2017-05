EL FICHAJE MÁS VALIOSO

Que siga la Liga, por favor. Quién iba a decirnos en Navidad que el Málaga iba a ganar consecutivamente al Barcelona, Valencia y Sevilla; quién podía pensar que, a varias jornadas del final, aspirara ese equipo casi desahuciado a colocarse donde ahora está. Cierto es que Míchel ha tenido mucho que ver, pero no puede pasarse por alto que también ha influido la vuelta de Sandro en plenitud de condiciones como asimismo la de Recio y el reforzamiento de Pablo e incluso Llorente en el esquema del equipo. El Málaga está ahora en un momento dulce que ojalá se confirme aún más en el inmediato encuentro con el Celta. A partir de entonces todo girará en torno al encuentro de cierre (todo un final, una final) con debates y veladas acusaciones por parte del barcelonismo, que deseará como nunca que ganen los malaguistas. No entenderán otra cosa.

Seguro que hasta los más recalcitrantes seguidores entenderán que el Málaga tiene mejor plantilla que hace varios meses, siendo la misma. Es por eso por lo que ensombrece tanta alegría (que nunca es tarde para recibirla) el hecho, repito, de que el capítulo de ventas esté ya clamorosamente abierto con Sandro como principal reclamo. Por el contrario debiera ser Sandro el primero y más importante de los fichajes por mucho que impere y obligue el capítulo económico. Que una vez en tantos años y con el jeque en el palco no tendría que hacer daño. Désele a Míchel esta plantilla con un par de refuerzos y que se vayan quienes ya han demostrado que no tienen sitio en La Rosaleda. Seguro que me tacharán de ingenuo. Lo entiendo. Pero, como sea, debe intentarse el mantenimiento del conjunto y la próxima temporada, arreglada y mejorada la dichosa cláusula, puede que sea el momento de recuperar los millones necesarios que, ahora, no van a pagar. Es cuestión de intentarlo, en el caso del canario, y en el de otros valores que todos sabemos.