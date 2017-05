Ricca sí es fijo; dudas con Mikel

Con sus decisiones, con sus convocatorias y sus alineaciones, Míchel va despejando dudas poco a poco sobre la estructura de la plantilla de la pasada temporada. Nadie puede discutirle que ha dado oportunidades a todos para que le demuestren que están capacitados. El madrileño llegó al Málaga con la intención de no dejarse llevar por comentarios externos. Quería ver in situ a la plantilla para tener claro lo que debía hacer. Ypor eso poco a poco van trascendiendo aspectos relativos al grupo de futbolistas para la próxima campaña. Igual que este periódico ha apuntado días atrás la intención del club de que sigan dos cedidos (Llorente y Juan Carlos) o de ver en acción al canterano Luis para no traer a otro lateral derecho, también es obligado detenerse en los casos de otros dos defensas, Ricca y Mikel.

Descontentos con En-Nesyri... y más tras su expulsión con el Malagueño Aunque oficialmente no pertenece a la primera plantilla, sí ha formado parte de ella durante casi toda la temporada. El foco se ha puesto estos meses en los profesionales y eso ha beneficiado a En-Nesyri, que era una de las grandes esperanzas para esta temporada (máxime tras el fichaje frustrado de un delantero centro) y que no ha cuajado. De hecho, semanas atrás se decidió que pasara a jugar con el Atlético Malagueño para que no estuviera en la grada. Al jugador no le gustó en exceso. Ahora el descontento se ha disparado porque en el partido en Loja fue expulsado y además insultó al árbitro, lo que le supuso una sanción de cuatro encuentros. No sólo no va a jugar los últimos partidos de Liga con el filial, sino que encima faltará a la ida de una eliminatoria de ascenso en la que debía ser pieza clave. Así que el malestar es enorme...

«Es el corazón de este equipo», recalcó Míchel sobre Ricca al término del encuentro del lunes. Al uruguayo no le habrá sorprendido esta afirmación del entrenador, porque el mensaje que este le trasladó al futbolista a comienzos de la semana pasada iba en esa línea. Entonces le confirmó que cuenta con él y que tiene plena confianza en su progresión.

Ricca no ha completado una buena temporada (más bien al contrario), pero en el momento clave ha rendido a un nivel óptimo. Sus actuaciones en Gijón frente al Sporting y en casa frente al Barcelona lo reforzaron. Además, dentro del plan que manejan Míchel y su equipo de trabajo, el ‘charrúa’ puede actuar como lateral y también como central en una defensa con tres jugadores de este corte.

Contraste

La confianza en Ricca contrasta sobremanera con la situación de Mikel, del que paradójicamente se valoraba más su polivalencia que en el caso de su compañero. A día de hoy las dudas sobre la continuidad del venezolano son enormes y sólo hay que remitirse a los datos de los últimos partidos. Si el uruguayo ha sido titular en cuatro de los cinco últimos, Mikel únicamente lo fue en La Coruña, precisamente donde no estuvo el ‘charrúa’ por sanción.

A raíz de aquel encuentro en Riazor, Mikel se ha quedado fuera de las tres convocatorias. Eso sí, convendría incidir en que en lo que va de segunda vuelta el venezolano apenas ha contado: sólo jugó los últimos 17 minutos en Eibar y el referido encuentro frente al Deportivo. Es decir, su papel ha sido testimonial cuando en la primera parte fue titular en los doce últimos partidos y once de ellos los jugó completos.

La contundencia parece ser la clave. Se da por hecho que Ricca sí la tiene y que a Mikel le falta, de ahí la situación totalmente opuesta de ambos en estos momentos. Además, a la vista de los datos que ya han trascendido y de las últimas decisiones de Míchel, la continuidad del venezolano se antoja complicada. A priori sí entran en los planes para la próxima temporada cinco futbolistas que pueden actuar como centrales (Luis, Llorente, Luis Hernández, Torres y Ricca) más otro que vendría a reforzar esa zona.