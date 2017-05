Sandro: «Ojalá pueda marcar al Real Madrid y darle la Liga al Barcelona»

Desde su llegada al Málaga, Sandro captó la atención de todos los medios y, ahora que tanto el equipo como él pasan por su mejor momento en la temporada, el delantero canario vuelve a ser noticia. La Liga ha entrevistado al malaguista, que cara a la última jornada liguera ante el Real Madrid, tiene claro cómo sería el resultado idóneo para él. “Ojalá pueda marcar un gol, ganar ese partido, y darle La Liga al Barcelona. Ojalá sea así. Sería un día soñado, se lo debo todo al Barça”, detaca el delantero, que no oculta su pasión por el cuadro azulgrana.

Echando la vista atrás, el delantero explicó cómo fueron sus últimos momentos en el equipo catalán y señala por qué tomó la decisión de marcharse. “El último año fue el más jodido, porque trabajaba mucho para los minutos que tenía... cuando tienes a los mejores jugadores del mundo en tu equipo es muy difícil conseguir minutos. Yo sabía cuál era mi rol y sabía que tenía que tomar la salida y no me arrepiento de nada. Ahora estoy muy contento con el paso que he dado y muy agusto aquí”, comenta.

Satisfecho con el equipo y con la ciduad, Sandro sabe que ahora está creciendo profesionalmente gracias al Málaga y a las oportunidades que el club le está brindando con la titularidad. “Sabía a dónde venía, sabía que era muy buena ciudad y conocía a su afición. Estoy muy contento aquí”, destaca. Y añade: “Ahora yo trabajo para el Málaga, me debo al Málaga y voy a darlo todo hasta el último día”. Y así lo demostró marcando en la que hoy es su casa ante su exequipo. He marcado goles que me han gustado mucho, por ejemplo el que marqué contra el Barcelona fue un gol importante para reivindicarme, porque yo trabajaba y no se me daban los minutos, pero era normal teniendo a los mejores delanteros del mundo delante. Fue un momento en el que necesitábamos los puntos”, se sincera.

Con el paso de los partidos, Sandro se ha convertido en el máximo goleador de la temporada blanquiazul y ha adquirido un peso de importancia en las filas del equipo. Y así se lo hizo saber Míchel a su llegada, como explica el 'nueve': "Desde el primer día me dijo que yo era un jugador fundamental. Es lo que necesita uno a veces, tener esa confianza del míster, de tus compañeros... La confianza es fundamental en el fútbol”. Una confianza que le faltó en el Barcelona y que sí que otorgó el madrileño, que revolucionó al equipo con su llegada. “La llegada de Míchel ha sido un toque de atención, nos ha sabido tocar moralmente. Llegó en una situación complicada porque no empezamos con el mejor pie y su llegada hizo cambiar al equipo. La mentalidad es totalmente diferente”, señala el jugador, que, además, destaca que quiere seguir creciendo. “Yo soy muy ambicioso, me exijo mucho a mí mismo, porque sé que puedo dar más. Ahora el objetivo es acabar de la mejor manera posible”.

Quizá su pasado y su futuro pudieran haber cambiado de haber escogido otro rumbo cuando dice haber tenido la ocasión. “Tuve la oportunidad de ir al Real Madrid en ese momento, pero elegí el Barcelona porque mis padres y yo siempre hemos sido más del Barcelona y me gustaba más porque se un club que cuenta más con la cantera”, destaca. Sin embargo, su decisión le ha llevado a donde hoy día se encuentra, el Málaga, y sabe que, por el momento, su presente está aquí y va a hacer lo posible por dar lo mejor de sí para el equipo y para seguir creciendo como profesional.