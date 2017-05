Luis: «Es una motivación que Míchel cuente con nosotros»

Ambos son completamente distintos dentro y fuera del campo. Luis y Ontiveros han sido los protagonistas de la rueda de prensa del Málaga esta mañana, en la que respondieron a las cuestiones con una timidez que poco se asemeja a la garra que los canteranos muestran en el terreno de juego. “Yo no me esperaba que este año contaran tanto conmigo para el primer equipo, espero que siga así para la temporada que viene”, se sincera Luis. Ontiveros por su parte, valoró su rendimiento: “Yo he ido de menos a más y ahora estoy acabando bien la temporada, espero empezar la que viene igual o mejor”.

Desde la llegada del nuevo entrenador, ambos se han convertido en habituales dentro de la primera plantilla y, poco a poco, de la titularidad, sobre todo en el caso de Ontiveros. “Yo estaba en una situación difícil, porque con el ‘Gato’ no contaba mucho y ahora estoy muy contento, porque me está dando más minutos”, explica el extremo, que se ha ganado la confianza de un Míchel que ya les ha dejado caer que tiene planes de futuro con ellos. “Dice que estemos tranquilos, que contará con nosotros el año que viene”, comenta Ontiveros.

Luis ya ha cumplido en varias ocasiones con los 90 minutos junto al primer equipo. Una situación que todavía le cuesta asimilar, pero que no deja de ser un aliciente para seguir creciendo.“Para nosotros es una motivación, nosotros entrenamos para hacerlo lo mejor posible. Nunca pensamos que vamos a perder el tren, siempre pensamos que el míster va a contar con nosotros y trabajaremos para ello y si el filial quiere contar con nosotros, bajaremos y les ayudaremos.”, señala. Y añade: “Míchel es un grandísimo entrenador y una gran persona”.

Dieron el salto del equipo filial, con el que también han jugado en esta misma temporada y parecen haberse asentado en la primera plantilla. Ahora se han convertido en referentes para sus excompañeros de cantera, como para ellos lo fue el que ahora es su compañero de vestuario, Pablo, en su momento. “Cuando estábamos en el juvenil, estábamos por ejemplo con Pablo o Samu Castillejo y siempre era un plus de motivación ver que alguno de los compañeros iba subiendo”, recuerda el defensa, que, además, aprovechó para lanzar un mensaje de apoyo al equipo de Dely Valdés cara a la final de la Copa de Campeones. “Desde aquí les mandamos mucho apoyo y ánimos, es una situación que no se vive siempre, que provechen lo máximo posible, nosotros jugamos el año pasado y fue increíble”, destaca Luis.

Dejando atrás el balance de sus temporadas hasta el momento, les toca centrarse para seguir dando la cara en las dos jornadas restantes de Liga, sobre todo en el partido de este domingo en casa a las 18.30 horas ante el Celta. “Contra el Celta, como juega hoy contra el United, el míster ha dicho que sacará el segundo equipo ante nosotros y hemos estado entrenando ya cara al partido”, explica Ontiveros sobre las instrucciones recibidas de Míchel