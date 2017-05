Míchel: «Hacemos todo lo que está en nuestra mano para que Sandro se quede»

Pese a que la recta final de la temporada siempre genera mucho interés cara a las renovaciones o fichajes para la próxima campaña, el entrenador del Málaga quiere que el equipo siga centrado en la competición para terminar el año de la mejor manera posible. Míchel sólo quiere pensar en el partido de este domingo a las 20.45 horas en casa ante el Celta. “No nos podemos permitir dar un paso atrás, ni bajar el pie del acelerador. Jugamos los partidos con máximo respeto al rival pero también con las máximas intenciones. Queremos seguir ganando y demostrando que el equipo puede conseguir esos resultados porque nos interesa mucho la regularidad”, explicó en la sala de prensa de La Rosaleda. “Como he estado tanto tiempo en el sillón viendo los partidos por la tele, a mi sí que se me está haciendo corta la temporada”, dijo sobre esta recta final del año.

El madrileño no quiso entrar en detalles sobre la posible llegada al equipo de su hijo Adrián, actual jugador del Eibar. “Soy sospechoso y puedo serlo de otras muchas cosas, pero no voy a comentar nada. Es una cuestión similar a la que otros jugadores que puedan sonar estas semanas en rueda de prensa, pero si hay que decidir algo, lo tiene que decidir el jefe”, sentenció. Y añadió: “Además, no debemos distraernos porque los jugadores de la primera plantilla merecen un respeto”. Jugadores como Sandro, el gran reclamo de la afición malaguista y cuya continuidad cara al año que viene es pura incertidumbre. “Nosotros estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para que se quede, cómo le trata la afición, las gestiones de nuestro director deportivo… Pero dependemos del jugador y sus intenciones”, asegura el técnico.

En lo que si confía cara a la próxima campaña es en el crecimiento de una cantera a la que sigue muy de cerca. “Me gusta mucho la cantera, necesitamos entrenadores que creamos en eso chavales, los veo con el pensamiento de incorporar a alguno en pretemporada y de que puedan ser jugadores del Málaga , por dos cuestiones: su calidad y su compromiso”, comenta. Canteranos como Luis, que esta semana se ha caído de la convocatoria ante el Celta. Así lo explicó: "En el caso de Luis, partidos como el del Granada demuestran que está al nivel del primer equipo y partidos como los del Sevilla demuestran que es muy difícil ser regular y mantenerse, pero no tenemos ninguna duda con Luis, queremos que esté tranquilo, que se prepare, que el año que viene también va a ser muy largo con nosotros”.

Al igual que cree en él, también lo hace en Ontiveros, al que vuelve a colocar en la titularidad. “Una de las cualidades del extremo es que busque hacer centros, por eso los utilizamos, si no acabamos la jugada con un centro, desaprovechamos una oportunidad ante el rival y, en el caso de Ontiveros, hace buenos centros”. Además, sobre él, explica que cae una doble responsabilidad. La semana que viene debatiremos si los jugadores están preparados para jugar la fase de ascenso del filial, Ontiveros pase lo que pase, jugará la liga de ascenso”. Una cantera para la que todavía no hay un lugar fijo de entrenamiento, pero sí alguien que crea en su potencial: “Tenemos a un entrenador que confía en la cantera. Las instalaciones irán llegado, pero el entrenador ya está aquí”, destacó el técnico.