El Málaga cierra un acuerdo definitivo con Adrián por tres años más otro opcional

Tres temporadas más una cuarta opcional. Ese es el acuerdo definitivo al que ha llegado el Málaga con Adrián (hijo del actual entrenador, Míchel) para que se incorpore a la plantilla. Se trata de una negociación que estaba encarrilada desde enero y que se ha cerrado ahora por cuestiones del ‘salario Liga’ (el límite impuesto por LaLiga para el coste del equipo).

Míchel: «No es una cuestión mía el nombre de este jugador»

«Soy sospechoso de esto y puedo serlo de otras muchas cosas... Siento repetirme en este y en otros asuntos, más allá del nombre del jugador que sea. Cualquier gestión la lleva mi jefe, el director deportivo, Arnau», recalcó ayer Míchel cuando se le preguntó por la incorporación de su hijo Adrián. «Desde que he venido, lo único que escucho son nombres y doy mi opinión. Pero si hay que decidir algo, lo tiene que decidir el jefe. Algunos de los nombres que salen se me han consultado y en otros que salen ni siquiera ha sido así. No es una cuestión mía el nombre de este jugador. Además, no debemos distraernos porque los jugadores de la primera plantilla merecen respeto», añadió.