El Málaga, con todo a favor

Hace mes y medio los más avezados aficionados del Málaga escrutaban el calendario en su recta final y se apresuraban a matizar la importancia (más bien necesidad) de que el compromiso de la antepenúltima jornada coincidiera con una hipotética presencia del Celta en la semifinal de la Liga Europa. Era la época de las cuentas de la lechera ante el temor de verse con la soga al cuello y en una lucha fratricida por la permanencia. Pero ha llegado el día y la situación es diametralmente opuesta: con un triunfo esta tarde el equipo de Míchel... ¡superaría al vigués y se colocaría undécimo!

Novedades Entran los veteranos Las novedades en la convocatoria para este partido se centran en la inclusión por parte de Míchel de tres jugadores veteranos. Demichelis, Duda y Charles sustituyen al canterano Luis, José Rodríguez y Santos. ¿Supondrá la despedida de alguno de ellos en La Rosaleda?

Desde luego, lo tiene a su favor el Málaga porque el Celta está más pendiente de la cita en Old Trafford, de la vuelta de semifinales contra el Manchester United. De hecho, se apunta que Eduardo Berizzo sólo contará con uno de los titulares del partido del jueves (Roncaglia). Radoja, Wass, Sisto y Pablo Hernández ni siquiera han viajado, y el meta Sergio, Hugo Mallo, Jonny, Cabral, Iago Aspas y Guidetti pueden ser suplentes... Tonterías, las mínimas ante el reto histórico de estrenarse en una final europea.

No parece que Míchel vaya a seguir ese camino, aunque sí resulta significativa la inclusión en la convocatoria de veteranos como Demichelis, Duda y Charles, quizá para que alguno de ellos pueda despedirse de La Rosaleda.

Sandro A seguir con su racha de goles El Málaga ha ganado cinco de sus seis últimos partidos y se ha visto en esas victorias un denominador común: en todas marcó Sandro. El canario busca seguir su racha tras lograr un gol en Gijón, uno al Barça, uno al Valencia, dos en Granada y uno al Sevilla.

Después del brillante triunfo ante el Sevilla no se intuyen excesivos cambios en el once titular, aunque sí está asegurado que Torres actúe como lateral derecho porque el técnico ha dejado fuera al canterano Luis, no muy afortunado el pasado lunes. Por lo demás, siempre está abierta la puerta a que el técnico cambie alguna pieza, aunque de hacerlo sería en las bandas. La pareja Luis Hernández-Llorente parece tan indiscutible como el triángulo Recio-Camacho-Pablo. Y qué decir de Sandro en punta. La polivalencia de Juan Carlos juega a su favor para ocupar la plaza de Ricca o Jony mientras que la apuesta por Ontiveros también es decidida por parte del madrileño.

Berizzo El Manchester, la prioridad El Celta sólo piensa en la vuelta de la semifinal de la Liga Europa ante el Manchester United después del 0-1 en Balaídos. Eduardo Berizzo se ha dejado en Vigo a cuatro titulares: Radoja, Wass, Sisto y Pablo Hernández, este con molestias.

De superar al Celta esta noche, el Málaga tendría virtualmente asegurada la decimotercera plaza y hasta podría acercarse al décimo clasificado, el décimo, si el Alavés cede en casa ante el Athletic. Son también cuentas de la lechera, pero tan distintas a hace mes y medio...