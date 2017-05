Míchel: «Un entrenador no cambia tanto a los jugadores, han sido ellos solos»

En apenas unos minutos, Míchel consiguió calmarse. Si en el césped tenía que ser sujetado por Luis Hernández durante la tangana que se formó frente al banquillo del Celta, ya en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda no le dio importancia al incidente. «Fue apenas un minuto, una situación que no tiene demasiada trascendencia. La noticia para el Málaga es la victoria ante un rival muy bueno como el Celta y con una forma diferente de jugar».

Noticias relacionadas Míchel confirma el fichaje de su hijo

Aunque desviase pronto la comparecencia hacia lo meramente futbolístico, el madrileño, como viene siendo habitual, no se adjudica ningún mérito de la racha que encadena el Málaga, que le ha llevado a sumar 19 puntos desde que se sienta en el banquillo de La Rosaleda. «Los jugadores se pusieron a los mandos y han conseguido hacer partidos como el de hoy. Un entrenador no cambia tanto a los jugadores, han sido ellos solos. Se han dado cuenta de sus posibilidades y hacen que todos seamos mejores, incluido yo», explicó Míchel.

No parece tener la misma sensación la afición malaguista, que durante el encuentro coreó el nombre del entrenador, agradecida como está por vivir un final de Liga más tranquilo de lo que se anunciaba hace tan solo unos meses. «Lo escuché con orgullo. Normalmente, cuando se canta el nombre del entrenador en el campo es para invitarle a marcharse. La gente está contenta, los jugadores más seguros y eso me alcanza a mí. La afición me está tratando muy bien desde que llegué», apuntó.

Sandro y Ontiveros

También se escuchó desde las gradas el habitual «¡Sandro, quédate!» en el minuto 19. Míchel nunca ha escondido que su deseo es que el canario siga el año que viene en su proyecto, pero la presencia en La Rosaleda de Ronald Koeman recordó a todos las muchas ‘novias’ que le van a salir al exbarcelonista al acabar la temporada. «Sandro es un jugador cotizado. No podemos retenerle si no quiere seguir. Es fundamental, pero también lo son otros. No se pueden hacer más esfuerzos, solo queda esperar su decisión». Sobre el canterano Ontiveros, aseguró que «necesitará el apoyo de todos» cuando tenga momentos de más irregularidad.

Berizzo tampoco explicó demasiado sobre la tangana con Recio, aunque pidió disculpas. Más pendiente del partido ante el Manchester United, el argentino admitió que su equipo «sufre» con las rotaciones «masivas». «Es una plantilla joven y eso se nota. Les servirá a ellos de lección y a nosotros también», comentó.