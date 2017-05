Míchel confirma el fichaje de su hijo

El entrenador del Málaga, Míchel, confirmó tras la victoria ante el Celta la contratación de su hijo Adrián con el conjunto malaguista. El acuerdo con el centrocampista es por las próximas tres temporadas más una cuarta opcional. "El día que fiché por el Málaga, me llamó (Adrián) para darme la enhorabuena y me dijo: 'La que me has liado'", explicó el técnico en declaraciones a Cope de forma irónica.

Es decir, el jugador llevaba fichado hace ya dos meses o se encontraba en la fase final para cerrar su contratación por el cuadro malaguista, de ahí el reproche que le hizo a su padre. No es la primera vez que Míchel coincide con su hijo en un equipo, pues lo entrenó en el Castilla y en el Getafe. Adrián está siendo uno de los protagonistas de la buena temporada del Eibar, con el que ya ha marcado siete goles