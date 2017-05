Míchel sigue cosechando éxitos. Además, lidera. Además, a la gente le gusta que se encare con quien se mete con sus jugadores. Eso no ocurría antes, cuando siempre hemos echado de menos un golpe blanquiazul en lo alto de la mesa de unos y de otros, que han jugado a su antojo con nosotros. Ante el Celta no fue lo mejor la victoria, ni siquiera que se mantenga la triunfal racha, sino que en el haber del entrenador madrileño hay que apuntar que está recuperando a Jony y a Keko. Comenzó con Llorente. Siguió con Ricca. Espoleó a Camacho y a Sandro. Le dio galones a Recio. Kameni comenzó a jugar mejor con los pies. Juan Carlos tuvo fe en sus posibilidades. Ontiveros es para él como un niño mimado… Podíamos seguir, pero sería interminable la lista de los milagros de Míchel, que ha sacado al Málaga del pozo y ha vuelto a ilusionar a una afición que estaba muy deprimida tras la era Romero, una broma pesada que nos llegó inesperadamente un 28 de diciembre. Ante todo esto, el Celta no iba a ser obstáculo, sobre todo tras su naufragio ante el Mánchester United y con muchos suplentes, que llegó a Martiricos con muy buena voluntad, pero con pocos recursos para oponerse a un Málaga pletórico, donde Ontiveros abrió la lata con un golazo de categoría en el primer tiempo. Lo demás vino cantado, porque si a este Málaga no le juegan la broma referida el día de los inocentes, ahora estaría luchando por un puesto para Europa, porque está terminando la Liga con una potencia y una fuerza como pocos otros. 18 de 21 puntos es un registro que en la Liga de las Estrellas esta al alcance de muy pocos, y eso ha logrado en estos últimos siete encuentros el club malaguista, al que el final de la competición se le aparecía como muy largo y se nos está quedando muy corto, tanto que es una pena que esto se acabe, ¡con lo bien que nos lo estamos pasando..!