El vestuario lamenta que se acabe la Liga

El Málaga continúa con su buena racha y los jugadores no quieren que se acabe. Los futbolistas que comparecieron en la zona mixta tras el choque reflejaban la alegría que se vive en el seno del vestuario, tal y como explicaba Jony. “Desde que llegó este cuerpo técnico, hemos congeniado muy bien, todo lo que trabajamos en la semana, desde que ha llegado Michel, se ve reflejado después y cuando este se refleja, los resultados son positivos y las sensaciones son buenas. Ahí están los números que lo avalan”, comentó el asturiano tras la victoria ante el Celta. Un triunfo importante que “después de ganar las sensaciones siempre son buenas, estamos en una dinámica espectacular, es una pena que se acabe ahora La Liga, pero esto nos sirve cara a la temporada que viene”.

Y es que desde la llegada de Míchel, ni el Málaga es el mismo en los vestuarios ni tampoco dentro del terreno de juego, aunque este no haya sido su partido más ambicioso. “Esta es la mentalidad que tenemos que tener, la de ser ganadores, ambiciosos y no conformarnos con las victorias, también hay que jugar bien, este no ha sido un partido muy vistoso pero lo importante es que los tres puntos se han quedado aquí”, señala Jony. Y, además, valora: “Los últimos partidos llevábamos la iniciativa y hoy a veces no la hemos tenido, pero siempre hemos tenido claro lo que tenemos que hacer”.

Uno de los momentos más tensos del partido fue la polémica entre los banquillos con Berizzo como protagonista. “Me pilló en el banquillo y sólo vi mucha gente que se me ponía por delante y un rifirrafe entre Berizzo y Recio… Al fin y al cabo es que cuando estás a tantas pulsaciones, a la mínima saltas, son cosas que pasan en el campo”, explicó Jony.

Tampoco Luis Hernández quiso darle mayor relevancia a este momento del encuentro. “Son laces lógicos en un terreno de juego, pero todos somos deportistas y no hay ningún problema. No hay que darle mayor importancia. El resumen está en el buen trabajo que ha hecho el equipo”, señaló también en zona mixta. El defensa fue, de nuevo, uno de los más regulares por parte del Málaga en este partido. “Estoy muy contento después de hacer otro partido muy completo en casa, creo que era importante mantener la línea de este último mes, que era muy positiva, creo que el equipo ha manejado todas las facetas del partido, tanto ataque como defensa y al final cuando eres superior al rival en todas las facetas eres justo vencedor”.

Más allá de este encuentro, la mentalidad del equipo pasa por acabar la temporada lo más alto posible en la tabla, aunque sin presión, tal y como explica Fernández. “Intentamos acabar de la mejor forma posible, maquillar un poco la temporada irregular que hemos tenido y construir una base sólida cara al año que viene”, destaca el defensa madrileño. Y cara al siguiente cruce, añade: Ahora tenemos a un rival que quiere meterse en competición europea y vamos a ir a Anoeta a sacar los tres puntos”, finalizó.