Recio: «No quiero que el Madrid celebre la Liga en mi campo; saldremos a ganar»

Al malagueño Recio le atrae especialmente el ultimo partido de Liga, el que medirá a su equipo al Real Madrid en La Rosaleda y en el que seguramente se jugará el título el cuadro de Zinedine Zidane. Y el medio centro ha sido contundente sobre sus deseos para ese compromiso: "Me gustaría que estuviéramos en la ultima jornada en esta misma situación, porque son partidos que igual no se vuelven a repetir. Quiero que llegue ese partido. Nosotros desde dentro sabemos lo que tenemos que hacer. No quiero que el Madrid celebre la Liga en mi campo. Vamos a competir como profesionales, y con esas ganas vamos a salir a ganar. Me gustaría celebrar una última victoria. Tiene que ser un estímulo para nosotros. Es lo que pienso. Soy sincero”.

Respecto a su equipo, el medio centro está muy contento por la gran trayectoria de las últimas jornada y también por su rendimiento particular, que está siendo espectacular en esta fase final del campeonato. “Me da pena que se acabe la Liga porque he podido jugar pocos partidos. Ahora estoy disfrutando y el equipo se encuentra en una dinámica buena de resultados y de juego, en defensa somos sólidos y en ataque tenemos mecanismos muy buenos. Y lo que entrenamos está saliendo. Las cosas van de maravilla, es un pena que queden dos jornadas´, ha explicado.

Recio es consciente de que está en uno de sus mejores momentos como futbolista, algo que no esperaba de ninguna manera después de una temporada nefasta para él por culpa de las lesiones. “Me estoy encontrando bastante bien, con confianza. Pero esta confianza no sólo la tengo yo, sino también otros jugadores. Estoy bien, cómodo. En esta posición tengo más libertad para subir hacia arriba. Si me dicen esto hace dos meses, no me lo creo, no me lo imaginaba”, ha destacado.

Apenas ha querido hablar del incidente con Berizzo, mientras que se ha mostrado partidario de que Sandro aclare su futuro lo antes posible: “No hay que decir nada más. Se ha dicho todo. No hay que darle más vueltas, sólo esperar a que él se decida”.