SUBASTA POR SANDRO

Hay pocos precedentes en los que un jugador estuviera más en el escaparate, en el mercado, que el malaguista Sandro. El interés de los equipos por determinados futbolistas, sobre todo los que tienen contrato en vigor, suele ser discreto, reservado y casi secreto. Pero en este caso todo está siendo diferente, muchos clubes están desbocados en busca de su fichaje y otros piensan que se encuentra a su alcance por el simple hecho de que están mejor clasificados que el equipo blanquiazul en la Liga de esta campaña. Un disparate. La posible salida de Sandro se está convirtiendo en una especie de subasta pública, una puja en toda regla para hacerse con un futbolista que ha sorprendido y enamorado a numerosos directores deportivos que no se enteraron de que salía del Barcelona gratis hace unos meses.

Es cierto que gran parte de la culpa la tienen los 6 millones de la cláusula de rescisión, una cifra que podría pagar hasta el Málaga. Pero el fichaje fue excelente, un gran éxito. El Málaga no pudo hacer más, que no fue poco en ese momento (Sandro presentaba muchas dudas). Se hizo con un jugador que querían otros clubes, lo ha disfrutado una temporada y, si finalmente se marcha, recaudará seis millones. Mejor, casi imposible. Desde el Málaga intentan ahora convencer al futbolista con la promesa de una buena propuesta económica y con el aval sentimental, donde se incluyen también sus opciones deportivas en un equipo en el que sería una vez más la gran referencia de ataque. La capacidad de seducción es importante desde el Málaga, pero probablemente no sea suficiente.

La imagen de Ronald Koeman, entrenador del Everton, en La Rosaleda en busca del jugador a toda costa después de que su equipo jugara el día anterior deja muy claro que la subasta está abierta, que al futbolista le están lloviendo las propuestas, algunas espectaculares, y ahora sólo tendrá que acertar en la elección, aunque es previsible que deje de lado posiblemente la oferta con la que tendría más posibilidades de ser feliz, la del Málaga.