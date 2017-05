Míchel: «Si Camacho se va, tendremos que inventarnos a otro líder»

Pese a que quedan dos partidos por delante, el primero de ellos mañana ante la Real Sociedad a domicilio, es inevitable que en el Málaga se empiece a hablar de posibles salidas y entradas con respecto a la próxima campaña. Sobre una de las que más preocupa al malaguismo, Míchel ha dicho:'“Camacho es un auténtico líder, si se fuera no solo perderíamos a un jugador muy importante, sino que, además, tendríamos que inventarnos a otro líder en el vestuario y en el campo”. Y también ha querido explicar: “Pienso igual sobre Sandro que sobre Camacho, intuyo lo que quieren hacer los jugadores, pero son ellos los que deciden, si él quiere quedarse, se quedará, y es lo que yo deseo. Es más, deseo que si hay que hacer algún esfuerzo por alguna parte, se haga”.

Lo ha dicho ante la posible marcha de Sandro y lo vuelve a repetir, la última palabra, la toma el futbolista. “Los jugadores aquí y en todos los sitios, juegan donde ellos quieran por muchas cláusulas y acuerdos que haya. Te lo digo por mí, porque en mi época también había traspasos y al final juegas donde tú quieres”, ha advertido. “Cualquier especulación que hagamos nosotros sobre posibles salidas o entradas de jugadores es incierto, porque el futbolista es el auténtico dueño de su destino”, ha argumentado el madrileño, que además, esta semana, tiene que organizar un once sin Camacho. “Manejamos varias alternativas para mañana en cuanto a jugadores y en cuanto a sistemas de juego. En los entrenamientos seguimos manteniendo la duda de jugar con José Rodríguez o Recio al medio centro, acercar a Pablo, un 4-3-3”, ha explicado sobre el aspecto táctico.

Les toca medirse a una potente Real Sociedad, sobre la que Míchel señala: “Tenemos por delante a un rival que me encanta como juega al fútbol, es uno de los más regulares en ataque, es un equipo de gran nivel”. Explica que el equipo debe salir concentrado, porque aunque ya no se juegan nada, no quiere bajar el nivel. Un nivel que le ha llevado a ganar 6 de los 7 últimos partidos como entrenador del Málaga, quizá uno de sus mejores arranques como líder del banquillo. “Todas las etapas son distintas. Muchas veces estás contento con tu trabajo, pero no se ve reflejado en los resultados y parece que has hecho un mal trabajo, pero no es así. Al final los artistas, que son los importantes, son los que te hacen ser mejor”, expresa.

Por otro lado, cuestionado sobre la predisposición de algunos jugadores a los que no había dedicado tantos minutos de juego, salió a la palestra el nombre de Santos. “Es cierto que ha jugado poco durante todo el año. Ha coincidido con una explosión de Sandro en las últimas jornadas, y eso ha hecho mucho más difícil la entrada de Santos que, por cierto, se entrena fenomenal”, destaca. Y añade: “Lo único que puedo decir de él es que es honesto y trabaja bien, es fallo mío no ponerlo, si tiene algo que quejarse, la única justificación es el acierto de su compañero”.

En los que sí ha confiado más hasta la fecha pero, que esta semana no podrán acudir a Anoeta, son los canteranos, que tendrán otras obligaciones con el filial. Hablando sobre las futuras instalaciones para los canteranos, Michel resalta: Debemos ser optimistas, era algo que venía reclamándose desde hace muchos años en Málaga, yo hablaba de que si los jugadores de la cantera necesitaran un entrenador de la primera cantera que les mire, yo les voy a ver. Ha coincidido nuestra llegada, nuestro deseo de ver a los jugadores, con que se empiece a construir las instalaciones”. Y añade, en tono irónico: “Espero que pueda verlo, aunque no sé si lo veré como entrenador”.

Rueda de prensa de Míchel