Míchel: "Este equipo puede competir contra cualquiera"

De nuevo el Málaga de Míchel cuajó un buen partido, esta vez fuera de casa, aunque finalmente sólo se sumara un punto. Pero el entrenador malaguista se mostró satisfecho con el trabajo de sus jugadores: «Hemos realizado un buen partido, donde hemos aguantado el ritmo de juego a la Real Sociedad, cosa que no es fácil por lo que se ha visto a lo largo de la temporada. Hemos utilizado diferentes registros a lo largo del partido, y ha sido un buen partido».

Como ha hecho en otras ocasiones, Míchel sabe que su equipo está en un gran momento y se lamentó que la temporada esté ya en su recta final. «Ahora estamos muy bien y me da pena que se acaba la temporada», admitió. Sobre el primer gol, Míchel admitió que fue fruto de una jugada trabajada. «Los jugadores creen que la estrategia a balones parados es una pérdida de tiempo, pero hoy se ha visto que no es así. Es una jugada que habíamos preparado previamente, y eso les hará ver que lo que se trabaja tiene sus frutos», declaró.

Sobre el gol del empate de los donostiarras Míchel admitió que fue un gol «típico» de la Real: «No estaba Satrústegui, pero estaba Bautista; son situaciones que aunque las puedes prever y tener tres centrales, no siempre te antepones a todo. A pesar de esto, ha sido un partido completo».

Al ser preguntado por si el resultado era justo, el técnico del Málaga dijo que hubo muchas alternativas durante el encuentro. «Hemos disfrutado con el juego del equipo en la primera parte, pero siempre nos moríamos en los últimos metros. La segunda parte ha sido más igualada, y por lo visto en general, creo que ninguno de los dos equipos merecíamos perder».

Cuestionado sobre la última jornada, en la que el Málaga recibirá al Real Madrid, el técnico dijo «sin comentarios», aunque después respondió: «Nosotros queremos competir en el campeonato, no somos culpables de lo que pase. Nosotros no debemos tirar más puntos, que ya hemos tirado antes. Tenemos una obligación, defender la camiseta del Málaga, y saldremos a por ello». «La única baja que tendremos será la de Llorente, que no podrá jugar por contrato. Los demás estarán, dado que ninguno de los apercibidos ha visto ninguna tarjeta. Este equipo ha demostrado que puede competir con cualquiera», advirtió.

Eusebio, satisfecho

El técnico de la Real Sociedad también terminó el partido «satisfecho» con lo que había visto en el campo. «Estamos satisfechos de haberlo dado todo por conseguir la victoria. Muchas veces hemos estado cerca de conseguirlo, pero al final, con la fe que ha demostrado el equipo, hemos logrado el empate, y estamos seguros de que en el último partido competiremos igual».

El entrenador local quiso quitarle importancia a la ocasión perdida en la lucha por entrar en Europa: «Nosotros obviamente hoy queríamos la victoria pero hemos dado todo ante el Málaga y no hemos conseguido la victoria».