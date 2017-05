Demichelis: «El día nos llega a todos, el mío ya ha llegado»

Llegó el momento de decir adiós. Hoy era imposible no soltar alguna lágrima en la rueda de prensa de La Rosaleda. Demichelis convocó a los medios para transmitir el mensaje más importante de su carrera como profesional: “Espero hablar con el corazón… El día nos llega a todos, el mío ha llegado, llegó el final”, sentenció el defensa argentino, que ha decidido definitivamente 'colgar las botas'. Con los ojos brillosos y algún parón entre frase y frase para respirar por la emoción, El central aseguró: “Gracias al club, a mis compañeros y al míster, pero tengo que ser honesto conmigo mismo. Perdí las fuerzas en las piernas y el poder de concentración. Gracias al fútbol y a todos ustedes, a partir de ahora seré un hincha más de esta institución que tanto me ha dado. Y entre ello, dos hijas que son andaluzas y malagueñas".

FOTOSAsí ha sido la despedida de Demichelis

Emocionado y ovacionado en varias ocasiones. Así vivió el argentino su despedida, rodeado de todos sus compañeros de la plantilla, encabezados por el entrenador, Míchel, y acompañado del director deportivo, Francesc Arnau. “En Inglaterra fueron tres años de mucho aprendizaje y tras aquello pensé en dejar el fútbol. Pero siempre estuve de vacaciones en Málaga y en Marbella, y aquí volvió a surgir la posibilidad de seguir entrenándome. Este era uno de los dos clubes en los que soñaba con acabar mi carrera (el otro era river Plater”, rememoró el defensa. Además, aseguró que hubo varias personas en su camino que fueron importants para él y le ayudaron a seguir, entre ellos Simeone. “Llegó un momento difícil para mi cuando tenía que irme de Málaga (en su primera etapa) por el trágico fallecimiento de mi padre, Simeone me ayudó en los momentos de tensión. En una charla con él y el 'Mono' Burgos, entendieron mi situación y entendieron cuál sería mi mejor salida. En el Manchester City fue mi última oportunidad de jugar un Mundial y así fue”, explica.

Demichelis tuvo palabras de agradecimiento al club, a su familia, a sus compañeros, a todos los clubes en los que ha aprendido a jugar al fútbol, incluyendo sus inicios en Argentina. Y, por supuesto, con mención especial para el Málaga: “Estoy muy agradecido a la profesión y a Málaga en particular, porque me dieron las ganas que un jugador necesita para seguir teniendo el deseo de seguir siendo profesional y salir a competir”, destacó. Asimismo, quiso hacer otra mención especial al que fuera su representante durante veinte años, Jorge Cysterszpiler, fallecido hace unos días. “No puedo no acordarme de una persona que hace siete días decidió injustamente quitarse la vida”, comentó entre lágrimas. De nuevo ovacionado y con la sala de prensa en pie, Demichelis se fundió en un abrazo con cada uno de sus compañeros allí presentes y salió por la puerta grande de la sala de prensa de su casa, La Rosaleda.