EXTRAÑO PENALTI

Bastante extraño el penalti que indicó en el minuto 30 el colegiado aragonés Jaime Latre. La caída de Illarramendi ante Keko no lo parece, el contacto es leve y de poca intensidad. Y más aún cuando dos minutos antes no señaló otra acción similar del donostiarra sobre Sandro. No me pareció que fuera ninguna de ellas. Otro error grave, y que pudo tener incidencia en el devenir del partido, fue la segunda tarjeta amarilla que no mostró a Raúl Navas por claro derribo a Juan Carlos y que hubiese determinado la expulsión del jugador.

LO POSITIVO

No mostró excesivo equilibrio, sobre todo en las acciones en las áreas, si bien interpretó acertadamente la mano que le reclaman de Torres. El disparo de Juanmi rebotó en el muslo y después impacta en la mano, por lo que no hay voluntariedad en la acción. No acertó en el que indicó y que, al hacerlo, debió señalar el producido sobre Sandro. Mantuvo mucha cautela en el uso de las amonestaciones, sobre todo en el primer tiempo, si bien este periodo del partido no requería de mayor exigencia, ya que se jugó con toda corrección.

LO NEGATIVO

No está afortunado en la presente temporada el colegiado maño. Se muestra dubitativo, carente de rigor en sus decisiones y muy desigual en los criterios que aplica, pero es que además tampoco le ayudaron sus asistentes. Tanto Bueno Mateo como Tresaco Escabosa erraron en el control del fuera de juego en varias jugadas, algo nada habitual en Primera. Pero sus grandes lagunas sin duda fueron el penalti que indicó y, sobre todo, la expulsión que no determinó al no mostrarle la segunda amonestación al central donostiarra Raúl Navas.