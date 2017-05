Demichelis, un adiós entre lágrimas

Todos sabían que era una noticia que estaba a la vuelta de la esquina, pero ninguno quiso reconocer la realidad. Llegaba la hora de decir adiós. Demichelis convocó ayer a los medios en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda para transmitir el qmensaje más importante de su carrera como profesional. «No preparé ningún monólogo porque no sé exactamente qué es lo que se dice en esta situación...», comenzó. «Lamentablemente el día nos llega a todos. Llevo meditándolo un tiempo, mi momento ha llegado, llegó el final», se sinceró el argentino, de 36 años. Su última rueda de prensa se movió entre un constante ir y venir de lágrimas e intermitentes pausas entre frases, que evocaban la tristeza de los allí presentes y varios aplausos sonoros.

Y es que nadie quiso perderse este día tan especial para el central, en el que estuvo rodeado por sus compañeros de plantilla, encabezados por el entrenador, Míchel, y acompañado del director deportivo, Francesc Arnau. A ellos quiso dedicarles una parte importante de su agradecimiento. «Gracias al club, a mis compañeros y al míster, que supo darme un lugar, pero tengo que ser honesto conmigo mismo. Perdí las fuerzas en las piernas y el poder de concentración. Quiero dar las gracias al fútbol y a todos ustedes. A partir de ahora seré un hincha más de esta institución que tanto me ha dado. Entre ello, dos hijas que son andaluzas y malagueñas», aseguró.

Desde sus humildes comienzos en Argentina, Demichelis pasó por clubes como el River Plate, Bayern Múnich, Málaga, Atlético de Madrid o Manchester City, aunque recalcó que algunos de sus mejores momentos los vivió en el cuadro malaguista. «Lo de aquella etapa fueron títulos no remunerados, que para mí fueron de lo más glorioso de toda mi carrera», destacó, aludiendo a que el valor de aquellos tiempos no puede pagarse con dinero.

Recuerdos

Las lágrimas volvieron a asomarse a sus ojos para rememorar su primera salida del club, tras la que explicó que, sorprendentemente, su compatriota Simeone fue una de las personas que más lo ayudó. «Llegó un momento difícil para mí cuando tuve que irme de Málaga (en su primera etapa) por el trágico fallecimiento de mi padre y Simeone me ayudó en los momentos de tensión. En una charla con él y el ‘Mono’ Burgos, entendieron mi situación y entendieron cuál sería mi mejor salida. En el Manchester City fue mi última oportunidad de jugar un Mundial y así fue», rememoró el argentino.

Los años pasan para todos, su caso no fue una excepción y él comenzaba a darse cuenta. «En Inglaterra fueron tres años de mucho aprendizaje y tras aquello pensé en dejar el fútbol», aseguró. Aunque el Málaga volvió a interponerse en su destino. «Siempre estaba de vacaciones en Málaga y en Marbella, y aquí volvió a surgir la posibilidad de seguir entrenándome. Este era uno de los dos clubes en los que soñaba con acabar mi carrera (el otro era River Plate)».

video Demichelis no pudo ocultar su emoción varias veces durante el acto. / Fernando González

Y es que este es un club que ha marcado no sólo la vida deportiva del jugador, que no pudo evitar recordar a su padre al hablar sobre su mítico gol en la previa de Champions contra el Panathinaikos. «Fue un día que justo estaba mi padre presente, fue la última vez que lo vi y casualmente fue la primera que vino a La Rosaleda. Ahora que me pongo a pensar, sí que fue uno de los momentos más importantes que he vivido», se sinceró. La figura paterna fue un referente para él, igual que también su exrepresentante recién fallecido, Jorge Cysterszpiler, al que dedicó unas palabras: «Me acompañó durante veinte años y hace unos días decidió quitarse la vida... Sé que hoy hubiera estado presente».

Con su fortaleza y su trayectoria sirvió como referente a muchos de los jugadores de la plantilla, que, como él, sintieron cada una de las palabras del argentino durante el acto. Ovacionado, ‘Micho’, como lo llaman los suyos, se fundió en un abrazo con cada uno de sus compañeros y salió por la puerta grande de la sala de prensa de la que siempre será su casa, La Rosaleda.