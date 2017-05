La historia de Weligton es la de un trabajador humilde que consiguió cumplir un una meta para la que nunca habría soñado, ni en el mejor de los casos. “Nunca esperé estar en un club como el Málaga y muchos menos ser futbolista profesional”, señala. Pero su destino con el cuero estaba más que escrito. Tras un breve paso por el Peñafiel portugués y una campaña, la de 2006-2007, militando en el Grasshoppers de Suiza, donde fue elegido el mejor defensa de la Liga, Weligton dio el salto a la Liga española, tras recibir una oferta del conjunto costasoleño.

Sin embargo, el brasileño explicó en su última rueda de prensa como jugador, que en aquel momento, su preferencia no era concretamente venir al club. “No es ningún secreto que mi intención no era venir a Málaga, sino salir de Suiza. Yo no quería seguir allí, y cuando me dijo mi representante que había una oferta para venirme para España, a un club español, ni siquiera miré el club o la ciudad”, se sincera. Sin embargo, un presentimiento le hizo darse cuenta de qe había llegado al sitio indicado. “Cuando aterrizé a esta ciudad, no sé por qué, pero algo me dijo que esta era mi casa”, recuerda.