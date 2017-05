«Mis padres pasaron hambre, pero no dejaron que me faltara nada a mí»

Nada más comenzar la comparecencia de despedida Weligton, entre sus primeras frases recordó inmediatamente a sus padres. Y con esa imagen en su memoria, las lágrimas del siempre rocoso central afloraron de una forma espectacular, lo que dejaba claros sus sentimientos. “Mis padres son los principales responsables de estar aquí hoy (se emociona y no puede hablar durante unos segundos), dieron todo de ellos para poder educarme, para ser un hombre honrado digno y luchador. Ellos pasaron hambre, pero nunca dejaron que me faltara nada”, asegura.

Welington insiste en el recuerdo de sus progenitores, que no pudieron acudir a este acto. “Quiero darles las gracias a ellos, que hoy no se encuentran aquí, pero seguro que están felices por verme triunfar”, explica el ya exfutbolista, que insiste en su valoración de su trayectoria por sus dificultades iniciales. “Salí de un pueblo, de un granja. La dificultades me sirvieron para valorar el día a día, lo que he conquistado”, subraya.