Weligton, un mar de lágrimas en su despedida: «Han sido diez años de muchas alegrías»

Weligton se despide, dice adiós a una carrera profesional brillante que se desarrolló junto al crecimiento del Málaga. El central no dejó de llorar en su comparecencia pública para anunciar su retirada. Su fortaleza en el campo dejó paso a su parte más sensible para recordar las dificultades superadas y también mostrar su orgullo por los éxitos alcanzados, con su familia siempre en primera línea de los agradecimientos y con la plantilla, técnicos, directivos y demás colaboradores presentes en una repleta sala de prensa Juan Cortes de La Rosaleda. “Han sido diez años de muchas alegrías”, afirmó el ya exjugador.

Los agradecimientos fueron generalizados a todos los estamentos del club, desde el jeque Al-Thani hasta los empleados y, sobre todo, los aficionados. Y nadie defraudó a Weligton en este momento emocionante, ya que acudieron todos sus compañeros, el cuerpo técnico, los consejeros y hasta antiguos empleados. Un adiós espectacular, a la altura de futbolista. “He crecido de las manos del club, junto a él. Espero que todos lo llevéis ahora a lo mas alto posible. Nuestras vidas se cruzarán de nuevo. Volveré a esta casa, que siempre será mi casa”, afirma sobre la afición.

Con su habitual humildad y en un mar de incesantes lágrimas, Weligton recordó etapas de su pasado y la satisfacción que supone para él haber conseguido tantos logros personales y con el Málaga. “Nunca me imaginé que podía ser un jugador profesional y que podía llegar dónde llegué. No jugué con una selección, pero he competido contra grandes jugadores y he podido compartir el vestuario con gente como Martín Demichelis... Estoy agradecido a todos los clubes por donde pasé”, destaca.