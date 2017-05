Este domingo, a las 20.00 horas, Málaga será el centro del mundo. Millones de telespectadores de los cinco continentes verán lo que ocurre sobre el rectángulo verde y luminoso de La Rosaleda. Un equipo se juega el título de Liga y saldrá con la intención de resolver el partido lo antes posible. No quiere sufrir un purgatorio de noventa minutos para alcanzar la gloria. El otro equipo buscará el placer de jugar igual de bien que lo viene haciendo últimamente, incluso mejor si puede. No se juega el prestigio, ni el honor, ni esas otras palabras suntuosas que salen a la palestra siempre que se disputan partidos decisivos. El domingo la afición estará pendiente del enfrentamiento deportivo entre el Madrid del malagueño Isco y el Málaga del madrileño Míchel. ¡Ay, madre! Las vueltas que da la vida. El fútbol tiene estas cosas, crea sentimientos contrariados. Lo mejor es no mezclar el amor con el trabajo.

A mil kilómetros de distancia, el tercero en discordia mirará de soslayo el encuentro de Málaga. Uno depende de sí mismo, otro aguarda que el líder cometa algún error y cambie el signo de las apuestas. El &lsquocrupier&rsquo del fútbol sabe que cualquier resultado es posible hasta que deja de girar la ruleta de la fortuna. ¡Hagan juego, señores! La esperanza es lo último que se pierde. El domingo a las 20.00 horas se decide el campeón de la temporada en dos estadios a la vez. A uno le vale el empate, el otro necesita que se produzca la doble carambola.

Málaga se prepara para un fin de semana frenético. Mañana sábado pasaremos la Noche en Blanco y el domingo celebraremos un partido de órdago que nos situará en el centro del mundo. Lo que nadie sabe es cuál será el color de la victoria.