Celades recluta a Sandro para la Eurocopa sub-21 e 'invita' a Ontiveros

El Málaga estará representado en la próxima Eurocopa sub-21, que se disputará en la segunda quincena de junio (del 16 al 31) en Polonia. En el club se daba por segura la presencia del delantero Sandro a la vista de su fantástico fin de temporada en el capítulo goleador, aunque también ha sido incluido el extremo marbellí Ontiveros para participar en los entrenamientos previos. Por contra, el seleccionador, Albert Celades, se ha olvidado de Pablo.

Las convocatorias Selección absoluta. Porteros: De Gea (Manchester United), Reina (Nápoles) y Kepa (Athletic). Defensas: Carvajal, Sergio Ramos y Nacho (Real Madrid); Piqué, Jordi Alba y Sergi Roberto (Barcelona); Azpilicueta (Chelsea) y Monreal (Arsenal). Centrocampistas: Busquets e Iniesta (Barcelona), Illarramendi (Real Sociedad), Koke (Atlético), Thiago (Bayern), Marco Asensio e Isco (Real Madrid), Vitolo (Sevilla), Deulofeu (Milan) y Silva (Manchester City). Delanteros: Pedro y Diego Costa (Chelsea), Morata (Real Madrid) y Iago Aspas (Celta). Selección sub 21. Porteros: Kepa (Athletic), Pau López (Tottenham) y Rubén (Celta). Defensas: Jonny (Celta), Yeray (Athletic), Grimaldo (Benfica), Meré (Sporting), Odriozola (Real Sociedad), Vallejo (Eintracht), Gayá (Valencia) y Bellerín (Arsenal). Centrocampistas: Merino (Borussia Dortmund), Oyarzabal (Real Sociedad), Marcos Llorente (Alavés), Saúl (Atlético), Soler (Valencia), Ceballos (Betis), Marco Asensio (Real Madrid) y Denis (Barcelona). Delanteros: Deulofeu (Milan), Williams (Athletic), Sandro (Málaga) y Mayoral (Wolfsburgo). Convocados para entrenamientos: Pol Lirola (Sassuolo), Rodrigo y Pedraza (Villarreal), Ontiveros (Málaga), Pape Cheikh (Celta) y Aleix García (Manchester City).

Sandro ya fue incluido en la última convocatoria de Celades, pero causó baja debido a la lesión muscular sufrida en el campo del Leganés. Nadie cuestionaba que el canario formaría parte del grupo elegido para la Eurocopa sub-21 a tenor de su racha goleadora en el tramo final del campeonato. En cambio, sí sorprende la ausencia de Pablo. Si bien no ha estado entre los futbolistas elegidos habitualmente por Celades, el castellonense ha sido uno de los mejores jugadores de la Liga en la recta final y ha estado por encima de alguno de los citados.

La sorpresa positiva para el Málaga ha sido la presencia de Ontiveros, que por edad ya no podrá acudir al Europeo sub-19 en julio y que ha sido invitado para participar en los entrenamientos del equipo sub-21 hasta que este se desplace a Polonia para afrontar el torneo continental. El marbellí también ha brillado en el tramo final de la Liga y además completará un grupo que puede verse reducido en el día a día debido a que algunos citados se incorporarán eventualmente a la absoluta (en principio, el meta Kepa, Deulofeu y Marco Asensio). Conviene recordar que equipos como el Barcelona, el Real Madrid, el Manchester United, el Chelsea y el Arsenal aún seguirán en liza unos días más, por lo que se apunta que varios de sus componentes no estarían en el primero de los dos compromisos de La Roja, el amistoso en Murcia frente a Colombia. En la relación de citados por Julen Lopetegui se encuentra, cómo no, el malagueño Isco.

Título europeo para Álvaro

Por otro lado, ayer se disputó la final del Europeo sub-17 en Croacia entre España e Inglaterra. En el equipo dirigido por Santi Denia volvió a ser titular bajo los palos el madrileño Álvaro Fernández, que pertenece al San Félix. Después de un empate a dos en el tiempo reglamentado, en la tanda de penaltis se impuso España por 4-1. El cancerbero malaguista se proclama así campeón europeo.