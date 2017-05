Míchel: “El protagonismo lo quiero para mis jugadores”

Todo bajo control. Con esta sensación ha salido Michel a la palestra a comparecer en su última previa de la temporada en la sala de prensa de La Rosaleda. Tranquilo, sin nervios, ante un partido que será muy especial para él, ya que volverá a reencontrarse con su ex equipo, el Real Madrid. “Los jugadores han mostrado una gran trayectoria en los últimos partidos, hemos planteado el mismo trabajo e intensidad, como no podía ser de otra forma”, asegura el técnico malaguista, que no podía evitar añadir ante algunos de los medios: “Caña no habéis dado mucha, pero paliza…”. Míchel quiere dejar atrás de una vez las polémicas que ha generado este partido, aunque explica que no le molestan del todo. “El protagonismo lo quiero para mis jugadores, ellos lo único que quieren es ganar todos los partidos, sea cual sea el rival”, se sincera.

“Mañana jugarán los que entendamos que para estas circunstancias sean las mejores. Me hubiera gustado que hubiérais pasado a ver los entrenamientos porque hemos entrenado igual que siempre”, explicó Michel cara al partido de mañana a las 20.00 horas. Y añade: “Los jugadores no entienden otro discurso de su entrenador que no sea el de salir a competir y ganar”, reiteró. Notablemente cansado de que algunos medios sacaran sus frases y las de sus jugadores de contexto, comentó: “El Madrid va a tener delante a un equipo que en las últimas jornadas ha estado a un gran nivel, espero un gran espectáculo, un gran partido. Más allá de las cosas sacadas de contexto, la realidad es que el Madrid es un gran equipo y el Málaga lo está siendo. Eso es fútbol. Estoy tranquilo porque no soy el protagonista”.

Sonó Míchel, llegó y, tardó poco en cambiar el rumbo del club. Ahora, ya asentado en la ciudad y el equipo el madrileño aprovechó este momento y aseguró ha conseguido que sus amigos ya sean un poco del Málaga gracias a él. “Es una alegría que mis amigos sean un poquito o un minuto del Málaga y que todos aquellos que me conocen no tengan ninguna duda sobre mi y eso es magnífico. Los que no me conocen e intentan buscar controversias, van a decir lo que les convenga...”, sentencia. “Lo que no tolero es que se ponga en entredicho la capacidad de mis jugadores, de mi, me da igual lo que digan. Llevo mucho tiempo en el futbol y se han dicho muchas cosas de mi, algunas incluso que son verdad”, aseguró.

Ya dentro de los aspectos más técnicos del partido de mañana, lo único que espera contra el Madrid, es que los suyos hagan un buen trabajo, aunque él no tiene ninguna duda en ellos y así se lo ha hecho ver a la plantilla: “El Madrid es un equipo de nivel con calidad individual y jugadores de carácter. Tendremos que hacer las cosas bien e intentar llevarles al terreno al que no están acostumbrados”, comentó. Y explicó lo que les dirá a los jugadores: “No les voy pedir que den el cien por cien porque sé que lo van a dar. Tendremos que estar acertados y espero que estemos al nivel de las últimas jornadas”.

Por otro lado, cuestionado sobre la posible continuidad de Sandro, el entrenador dejó leer entre líneas que lo veía muy complicado. “Ahora que voy a Madrid cargaré más velas en San Antonio”, bromeó y añadió: “La próxima semana va a ser fundamental para el futuro de Sandro. Es complicado pero eso no quita nada para ver que es un jugador que tiene ganas de competir”, dejó caer. Además, sobre los tres jugadores que se despidieron esta semana del fútbol, o del club en el caso de Duda, comentó: “Las ruedas de prensa que hemos vivido estos días demuestra la vinculación de los jugadores al club, les estamos muy agradecidos y eso demuestra que estamos ante un nuevo Málaga, de futuro, con las bases que ellos han ayudado a construír”, aseguró.