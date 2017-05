El Málaga acabará la Liga undécimo

El Málaga cierra la temporada en el puesto undécimo. No cabe calificar más que como atípica la temporada que ha protagonizado el cuadro de La Rosaleda, con un brillante ‘sprint’ final, que ha maquillado lo sucedido en un inicio dubitativo en juego, que no tanto en resultados, y un tremendo bache intermedio, con siete puntos en dieciséis jornadas (entre la decimocuarta y la vigésima novena).

Ese periodo de crisis se saldó con la dimisión de Juande Ramos, que no terminó de asentar su idea de juego, y la apuesta auspiciada desde dentro por un sustituto con poca experiencia, Marcelo Romero, con el que sólo se ganó un encuentro, un apurado 2-1 ante un Las Palmas ya de capa caída. La llegada de Míchel, el tercer entrenador del curso, detalle poco común en la historia del club, no significó un revulsivo inmediato, de modo que el equipo siguió a la baja tres jornadas más, hasta que se dio el punto de inflexión en cuatro días, con los decisivos triunfos en Gijón (0-1) y ante el Barcelona (2-0). A partir de entonces la plantilla se liberó de miedos y ataduras y ya sí que ofreció su mejor tono, bien dirigida por un Míchel que ha dominado bien todo tipo de resortes, los puramente deportivos y otros que no lo son tanto –la comunicación ante los medios de su mensaje o el día a día con la plantilla–.

La derrota esta tarde del Valencia (1-3 del Villarreal y que concluyó el torneo con 46 puntos) y el empate del Celta (con 45 puntos, tras un 2-2 con la Real), en partidos disputados antes del celebrado en Martiricos, dejaron ya al Málaga undécimo independientemente de su suerte ante el Real Madrid, porque gana en el 'goal average' al Valencia. Fue decisivo un tanto del coineño Juanmi en el minuto 94 en Balaídos, porque hasta entonces el Celta ganaba por 2-1.