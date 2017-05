Míchel: «No tolero que se ponga en entredicho a mis jugadores»

La sensación con la que Míchel sale a comparecer en cada rueda de prensa es la de que todo lo tiene bajo control. No le importan las críticas, en realidad nunca le han importado. Prefiere dejarlas a un lado y centrarse en lo que respecta al fútbol, más ahora que tiene un equipo a su cargo y se enfrenta a su exequipo, el Real Madrid. «No me molesta ni me alteran las especulaciones, lo que no tolero es que se ponga en entredicho la capacidad de mis jugadores, son buenos y así lo han demostrado sea cual sea el rival. Llevo muchos años en el fútbol, se han dicho muchas cosas de mi, algunas incluso son verdad, pero eso me da igual», sentenció ayer en la que sería su última previa de la campaña.

«La situación es complicada con la continuidad de Sandro, la semana que viene es fundamental»

El Madrid se juega hoy ganar o perder la Liga, situación que ha convertido al Málaga, sin quererlo, en el punto de mira de la competición. Míchel, sin embargo, dice mostrarse tranquilo al respecto. «Los jugadores han mostrado una gran trayectoria en los últimos partidos, hemos planteado el mismo trabajo e intensidad para este partido, como no podía ser de otra forma», aseguró. Y añadió: «Estoy tranquilo, porque no soy el protagonista, lo son mis jugadores, el protagonismo lo quiero para ellos, no entienden otro mensaje que no sea el de competir».

El rival

Conocedor del rival que se presenta hoy en casa, el técnico quiso poner en valor este reto: «Mañana (hoy) va a venir un equipo con una ventaja sustancial con respecto a los demás, en el sentido de que un empate les puede servir para ser campeones», aunque añadió: «Pero tiene delante a un equipo que en las últimas jornadas ha estado a un gran nivel, por lo tanto lo que va a haber es un espectáculo, un buen partido. A ver si ahora el Real Madrid va a ser campeón porque lo deje el Málaga...». No es la primera vez que Míchel ya deja claro que no es ni quiere ser juez de La Liga. «El Madrid es un gran equipo y el Málaga lo está siendo», sentenció.

«Estoy tranquilo porque no soy el protagonista; el protagonismo lo quiero para mis jugadores»

Sonó Míchel, llegó y tardó poco en cambiar el rumbo del club. Ahora, ya asentado en la ciudad y el equipo, el madrileño aseguró que ha conseguido que sus amigos le apoyen no sólo a él, sino al equipo. «Es una alegría que mis amigos sean un poquito del Málaga y que todos aquellos que me conocen no tengan ninguna duda sobre mí y eso es magnífico», comentó. En parte gracias al cambio de actitud de los jugadores desde su llegada. Algo que espera que se mantenga para este encuentro: «No voy a pedirles que den el cien por cien, porque sé que lo van a dar. Tenemos que estar acertados y llevar al Madrid a un terreno al que no estén acostumbrados», sentenció.

Pieza clave para ello será Sandro, sobre el que dejó entrever que su marcha cada día podría estar más cerca. «La situación es complicada con su continuidad. La semana que viene será fundamental para su futuro», explicó. Además, sobre la posibilidad de que el técnico dé algunos minutos para la despedida de Duda y Demichelis hoy, aseguró: «Vamos a intentar que tengan sus minutos de protagonismo».