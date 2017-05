Jony: «Creo que hemos demostrado hoy que somos profesionales»

Los jugadores del Málaga salieron a la zona mixta con el gesto serio, pero con la satisfacción de haber terminado una nueva temporada casi en mitad de la tabla. Así lo explicó Jony: «Hemos ido de menos a más y hemos acabado con un nivel de juego y confianza terribles, y esto nos sirve cara a la próxima temporada». Además, cuestionado sobre la polémica que giró en torno a este partido como jueces de la Liga, aseguró: «Teníamos ganas de que llegara el partido para demostrar que somos profesionales de los pies a la cabeza y con el partido de hoy lo hemos dejado claro».

Igualmente, Ricca, una vez más titular, comentó: «Después de una temporada que no fue del todo buena, este final sí que ha sido así. Queríamos ganar ante nuestra gente. No ha podido ser, pero hemos demostrado que el equipo ha salido a ganar. El primer gol cambió las cosas, pero creo que el equipo siempre lo dio todo», concluyó. Finalmente, Chory Castro, que también disputó algunos minutos en la segunda parte, dijo: «La polémica se crea fuera. Nosotros no teníamos dudas de que saldríamos a ganar, somos profesionales y es lo que nos toca. Sabíamos que hoy era un rival que cuando se juega algo no falla y se pusieron adelante y fue difícil remontar. Hubiera sido bonito que entrara el balón alguna vez, pero Keylor lo paró todo. Creo que fue la figura del equipo. Ahora toca descansar y cargar pilas para la temporada que viene».

Respecto al Real Madrid, uno de los hombres de la noche, Isco, reconoció: «Es uno de los días más especiales de mi carrera. Mi primera Liga, en mi casa, en el estadio que me ha hecho jugador... no se puede estar más feliz». Además, cuestionado sobre si le hubiera gustado que este triunfo le hubiera gustado vivirlo como malaguista, aseguró: «También habría estado bien. He sido del Málaga toda la vida, ¿por qué no?» Cansado y con lamaleta a cuestas, comentó incluso que, aunque su presente sea blanco, desea que su futuro sea blanquiazul: «Mi intención es volver a jugar otra vez en el Málaga y esperemos que así sea».