Como todo fin de temporada, fue una noche de despedidas en La Rosaleda, aunque en este caso de una forma mucho más especial. Tres jugadores de peso de la plantilla malaguista pudieron recibir el homenaje de la afición, aunque las circunstancias del partido no permitieron que fuera de la forma más brillante y deseable, sino más bien deslucida. Durante una semana densa en acontecimientos, se confirmó más de un secreto a voces: que Weligton no seguiría jugando al fútbol, igual que Demichelis, y que Duda también sale de la entidad, aunque en su caso sin descartar aún que pueda jugar en algún otro equipo.

Estos tres futbolistas, con una aportación estelar a la historia del club, dispusieron en los días previos de la sala de prensa de La Rosaleda para expresar su emocionante adiós, pero ayer fue el momento de un no menos emotivo homenaje a pie de campo. El club reconoció el esfuerzo de Duda, Weligton y Demichelis antes del choque mediante su vicepresidente, Nasser Al-Thani, que entregó a cada uno una imagen en un cuadro enmarcado. Los futbolistas estuvieron acompañados de sus familias, pero quizás el momento no pareció el más indicado, con buena parte de la plantilla, los once titulares, en pleno trabajo de calentamiento antes del encuentro. Incuso, Duda y Demichelis estaban entre los suplentes elegidos para el partido.

Este detalle hacía pensar en las posibilidades de que alguno de estos dos jugadores pudiera tener anoche una oportunidad de despedirse de corto. Sucedió con Duda, que entró en el minuto 72 en lugar de Jony. Para el luso, el malaguista con más partidos de la historia en Primera División (315), y tras trece campañas en el equipo, era casi un premio merecido.

No obstante, Demichelis también pudo haber sido una opción lógica para el once, ante la baja de Llorente (por contrato), aunque esta vez, a diferencia de la jornada anterior, Míchel se decantó por Mikel.

El gesto de Sandro

Durante el choque Míchel demostró personalidad y no maniobró en función de estas expectativas de homenajes con jugadores. Volvió a dejar claro que su equipo competiría con las mejores combinaciones que consideró para cada fase del choque. Incluso, prescindió de Sandro, que hizo un gesto a la grada que pudo sonar a adiós.

Al final del partido llegó la despedida de toda la plantilla, una iniciativa que resultó muy desdibujada a la par que el Real Madrid celebraba en la otra mitad del campo el título liguero. Incluso, no se vio a un número abundante de jugadores, que se colocaron una camiseta azul conmemorativa. El presidente del club, Abdullah Al-Thani, paseó también junto a los futbolistas y reclamó el apluso para los tres que han anunciado su despedida. Sin embargo, entonces buena parte de la grada estaba más pendiente de la celebración del título del Real Madrid y se hizo evidente que un número significativo de las localidades estaban ocupadas por simpatizantes del conjunto de la capital.