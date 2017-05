Sandro denuncia un 'tuit' falso

El delantero malaguista Sandro, cuyo futuro para la próxima temporada se deconoce, denunció hoy un 'tuit' falso de un perfil de Twitter ajeno en el que se emitía un falso comunicado anunciando su salida del club de La Rosaleda. El argumento añadía más polémica si cabe, al aportar que lo hacía despechado al exigir presuntamente el presidente del Málaga a varios jugadores que se dejaran ganar ante el Real Madrid el domingo pasado.

"Me voy del Málaga la temporada que viene. Es una vergüenza lo que nos ha pedido el presidente un día antes del partido contra el Real Madrid, que nos dejáramos ganar. Varios jugadores aceptaron y otros no aceptamos. Como pudieron ver en el partido hicimos todo el esfuerzo para ganarle al Madrid, y la otra parte claramente pudieron ver que no estaban dando el cien por cien. Querían que ganara el Madrid. Lo han logrado", era el contenido del falso mensaje.

"Es una vergüenza inventarse algo así para ensuciar al Málaga y a mi persona. Totalmente falso", afirmó Sandro en su perfil oficial. El jugador tiene una cláusula de rescisión muy baja, de seis millones, y son múltiples los equipos interesados por sus servicios después de los catorce goles logrados en la Liga y su rendimiento. El delantero canario se ha convertido en el ídolo de la afición malaguista, que le ha pedido encarecidamente desde la grada que no se vaya.