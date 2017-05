Contreras: «Vengo con muchas ganas e ilusión»

El Málaga presentó ayer al nuevo técnico de la sección femenina, Antonio Contreras, acompañado por la responsable de La Academia, Hamyan Al-Thani, y de jugadoras de la plantilla, que milita en el grupo 4 de Segunda. «Vengo con muchas ganas e ilusión. Cuando llegué a esta casa, me han tratado como se debe tratar a un entrenador de fútbol femenino. Es lo único que he pedido», dijo el extremeño, de 39 años y que ha dirigido ya al Levante y el Atlético de Madrid. «A mí me ofrecen un proyecto que no puede ser de un año, sino de tres, y espero que sean más si Dios quiere», añadió, y habló acerca de las opciones de ascenso a Primera, una competición ahora más profesionalizada gracias al apoyo de Iberdrola: «Si creemos en un proyecto y ponemos la ilusión y las ganas, por qué no ilusionarse. Debéis tener paciencia, porque esto va lento, pero, por suerte o por desgracia, viene un tío que es el único que ha estado en Primera con tres equipos diferentes».