Los últimos cinco presidentes del F. C. Barcelona han sido detenidos, investigados, imputados, juzgados o condenados por diferentes líos, la mayor parte de ellos relacionados con dinero. El currículo conjunto de los máximos representantes de los valores azulgrana es de aúpa: sobornos a altos cargos de Hacienda, quiebras de empresas, injurias, blanqueo de capitales, delito fiscal por el caso Neymar, estafa&hellip Ya ven, todo un portfolio de sinvergonzonería fina que se esconde impunemente bajo una banderita o con un victimismo barato que ya no se cree nadie. Tienen mucho que callar en el entorno culé, pero sin embargo no dudan en derramar la sombra de la sospecha sobre todo aquel que sea víctima propiciatoria para explicar sus derrotas o sus ausencias de victorias sobre el campo, pese a gastar vergonzosas cantidades de dinero cada año en uno de los pilares del &lsquopaís catalá&rsquo. Ahora le ha tocado al Málaga, claro, porque perdió con el Real Madrid el último partido de liga en casa y ello provocó el campeonato del gran enemigo mesetario. Basta una derrota, e incluso la previa de esa derrota, para faltar al respeto, a la honorabilidad y a la profesionalidad de jugadores, empleados, periodistas y por añadidura de toda la ciudad. Los mensajes caducan pronto, ahora ya están más pendientes de renovar a Messi a razón de 30 millones de euros al año que de haber injuriado a un club modélico y a futbolistas como Mikel Villanueva porque, dicen, permitió un disparo a puerta de Ronaldo que por cierto paró Kameni. El delegado del Málaga, Josemi, ha explotado en Twitter. Y aunque sus palabras no sean las más respetuosas, tal vez sean justa respuesta a la afrenta intolerable de quienes no dudan en sembrar de cadáveres la senda de sus victorias, sin pruebas, sin respeto y sin vergüenza.