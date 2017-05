Roberto, pendiente del tope salarial y el acuerdo entre clubes

El Málaga tiene muy claro que el portero que quiere es Roberto, del Espanyol, pero no está nada claro su fichaje por cuestiones económicas. El salario del guardameta madrileño es muy importante, aunque no habría problema en pactar una cantidad menor a cambio de un compromiso más prolongado, pero en este momento, pese a ese descenso, su incorporación sería inviable debido a está muy por encima de la disponibilidad inicial en el tope salarial para esta demarcación. Y la segunda parte de la operación se centra en el acuerdo de traspaso con el Espanyol, donde el pacto tampoco existe. El club de Cornellá pagó tres millones por el portero, de 31 años, y ahora no quiere regalarlo, según aseguran fuentes de la entidad. De ahí que este fichaje, solicitado por Míchel, está en el aire. Roberto Jiménez, de esta manera, está pendiente del tope salarial malaguista, que puede mejorar si hay algún traspaso, y del inexistente acuerdo entre los clubes.